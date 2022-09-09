Россия бросила почти 2000 мобилизованных на передовую: почти все погибли в районе Балаклеи
Оккупационная армия в результате контрнаступления ВСУ терпит катастрофические потери. В частности, под Балаклеей погибли почти все бойцы 204 полка квазиреспублики в Луганской области.
Об этом 24 каналу рассказали собственные источники в разведке. Спастись удалось лишь нескольким десяткам захватчиков.
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Под Балаклеей разбили полк пророссийских боевиков
В разведке рассказали, что находившийся в районе Балаклеи 204-й полк квазиреспублики в Луганской области практически полностью уничтожили.
Командование направило на передовую почти 2 тысячи мобилизованных. Потом их бросили прямо под танки ВСУ. Офицеры предусмотрительно сбежали.
По предварительным данным, из оцепления выбрались где-то до 50 солдат. Их затем КамАЗом вывезли в направлении Изюма,
– рассказали разведчики.
Заметьте, что ГУР также стало известно, что 237-й гвардейский десантно-штурмовой полк россии прекратил свое существование. Все военнослужащие – либо ранены, либо убиты. Значительная часть выживших находятся в крайне тяжелом состоянии. ️
В свою очередь оккупанты из 202-го отдельного мотострелкового полка отошли с позиций в Харьковской области и переместились в ближайшую лесополосу. Подразделение осталось без командиров и связи. Сейчас захватчики звонят по телефону родным и просят их связаться с командованием и выяснить, куда им двигаться дальше.
"Некоторые из них просят жен обращаться на горячие линии министерства обороны россии и Красного Креста с требованием вывести их с территории Украины", – рассказали в разведке.
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Кратко об освобождении Балаклеи
- Контрнаступление ВСУ продолжается сразу в нескольких направлениях. Украинские защитники постепенно освобождают временно оккупированные россиянами города и поселки.
- Вчера, 8 сентября, наши военные выгнали оккупантов из Балаклеи и подняли над городом украинский флаг. Президент Владимир Зеленский поблагодарил воинов за героическую борьбу и возвращение населенного пункта под контроль Украины.
- Бои за Балаклею стали настоящим разгромом российской армии. Об этом свидетельствует брошенная на дороге вражеская техника.
- Жизнь в оккупации стала ужасным испытанием для местных. Когда в город вошли ВСУ, украинцы не скрывали невероятного счастья и слез радости на глазах.
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