После зеленого света на F-16: у Зеленского расставили акценты в разговорах о контрнаступлении
Источник:Михаил Подоляк
Западные партнеры объявили о готовности учить украинских пилотов на F-16, однако сами самолеты мы пока не получим. На фоне этих новостей в Офисе Президента расставили акценты о контрнаступлении Вооруженных Сил, о котором в последние месяцы много разговоров.
С каждым днем все больше стран присоединяются к коалиции по учениям наших пилотов на американских истребителях F-16. В то же время советник главы ОП Михаил Подоляк в четверг, 25 мая, прокомментировал контрнаступательную операцию Вооруженных Сил.
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"Не одноразовое мероприятие"
Отметим, что в своем сообщении Подоляк не упомянул непосредственно о самолетах от партнеров. Однако, очевидно, это сообщение является сигналом для Запада относительно их шагов по F-16.
Собственно, по словам заместителя главы ОП, контрнаступление ВСУ:
- "это не "один ивент (мероприятие)", который начнется в определенный час конкретного дня торжественным перерезанием красной ленты";
- "это десятки различных действий по уничтожению оккупационных войск России на разных направлениях, которые уже происходили вчера, проходят сегодня и будут проходить завтра".
Интенсивное уничтожение логистического обеспечения противника – это также контрнаступление,
– подчеркнул Подоляк.
Обратите внимание! Следует сказать, что неоднократно в Воздушных силах, в частности, говорили о необходимости предоставления нашему государству многоцелевых самолетов.
Наличие F-16 не только помогло бы закрыть небо от вражеских воздушных целей, но являлось бы мощным усилением сухопутных войск во время контрнаступательных операций.
Контрнаступление: последнее
- На днях Подоляк также заявлял, что контрнаступление Вооруженных Сил уже продолжается. Как он подчеркнул, вместе с тем идет интенсивная война на 1 500 километрах границы и украинские защитники продолжают давать отпор захватчикам.
- В то же время военнослужащий ВСУ, крымский активист Василий Самойлов констатировал, что враг активно готовится к обороне оккупированных территорий
- По словам бойца, россияне даже прерыли от 40 до 50 процентов крымских пляжей, потому что проработали "все сценарии" наступления ВСУ на полуостров.