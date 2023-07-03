Следствие накопительного эффекта, – Подоляк дал прогноз, когда рухнет российский фронт

Действия Сил обороны приведут к обрушению российского фронта. Это может произойти через неделю, месяц или полторы.

Об этом в интервью УНИАН заявил советник главы Офиса Президента Михаила Подоляка, сообщает 24 Канал. По его словам, Кремль понимает ставку в этой войне.

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По словам Подоляка, сейчас идет так называемый капитальный сценарный период, когда:

интенсивность боевых действий растет и проходит вгрызание в первый эшелон,

есть проникновение в линию обороны оккупантов на километр-полтора по всей линии фронта,

увеличивается интенсивность работы по тыловой инфраструктуре, по инфраструктуре подвоза.

И все это должно дать накопительный эффект. В какой-то момент это все действительно обвально скажется на всей линии фронта. Это может быть неделя, может быть месяц, может быть полтора,

– заявил советник руководителя ОП.

Он добавил, что Россия понимает ставку в этой войне. На фронте есть практически весь ресурс, который она могла мобилизовать на сегодняшний день, – более 300 тысяч военных, а также очень объемные минные поля и инженерные конструкции.

"Все это нужно будет сломать, безусловно, это возможно сделать, потому что деморализация российской группировки существенная, внутренний конфликт существенен, а то, что после мятежа происходит с генералитетом, тоже существенно", – подытожил Подоляк.

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