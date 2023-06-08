ВСУ уверенно продвигаются по всей линии столкновения: фронтовая сводка от Свитана

Россияне в очередной раз доказали свой статус страны террористов. Подрыв дамбы на Каховской ГЭС стал не только огромной трагедией для юга Украины, но осложнил оборону оккупационной армии на временно захваченных территориях. Но планы по контрнаступлению ВСУ он не изменил, украинские защитники продолжают выполнять поставленные задачи и преуспевают.

Об этом в ежедневной сводке для 24 Канала рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик инструктор Роман Свитан. Он объяснил, на что сейчас нацелены действия россиян на фронте.

Важно Стратегическая ошибка или успешный шантаж: чем может обернуться для России подрыв Каховской ГЭС

Россияне в спешке и в истерии взрывали дамбу на Каховской ГЭС, ведь вода не только смыла их первую линию обороны, но и уничтожила огромное количество живой силы.

Россияне не просчитали последствия взрыва

Еще две недели назад был замечен масштабный вывод техники и живой силы из Алешек Херсонской области и других крупных населенных пунктов. Вывод произошел за третью линию обороны, ведь еще в прошлом году россияне при планировании возможного подрыва просчитали, куда дойдет вода и по этой территории строили третью линию обороны.

Правда, отошли лишь части армии с тяжелой техникой, а стрелковые и пехотные части не предупреждали.

Вероятно, принятие решений было почти секундным, их что-то сильно испугало. Возможно, готовность нашего войска к форсированию Днепра в районе Херсона или, например, готовность к попыткам освобождения Каховской ГЭС сейчас трудно сказать, думаю, потом определим,

– добавил полковник в запасе.

Сейчас вода уже начала отходить с этих территорий, однако она будет засушиваться в течение нескольких недель. Так россияне выиграли это время для укрепления обороны.

Свитан объяснил, как сейчас могут двигаться ВСУ на Востоке: смотреть видео

ВСУ проводят удачные операции на линии боевого столкновения

Министерство обороны Украины сообщило, что в районе Бахмута ВСУ перешли к наступательным действиям.

В субботу – воскресенье украинские защитники перешли к наступательным действиям, сейчас вдоль всей линии фронта продолжаются формовочные операции с артиллерийской подготовкой, разведка боем.

В Угледаре, Авдеевке, Бахмуте, Сватовом есть положительная динамика движения наших сил и средств. Также активно заработала авиация, ПВО на отрезках продвижения.

Если Маляр говорит, что у нас есть успехи и продвижения, значит, как минимум, несколько дней это идет,

– добавил Свитан.

Вероятно, сейчас идет операция ВСУ с намерениями отрезать оккупационную армию в Бахмуте от поставок, дальше выйти на господствующие высоты в направлении Горловки.

С севера в направлении Северска может готовиться операция по возвращению Соледара.

"Я думаю, после нескольких успешных атак, россияне примут с военной точки зрения правильное решение отойти на Попасную. Год шли в одну сторону, и пол дня будут идти в другую", – предположил Свитан.

Украина может получить истребители от Австралии

Известно, что Австралия готова передать Украине истребители McDonnell Douglas F/A-18 Hornet. Речь идет о 41 самолете, это бригада.

По характеристикам самолет похож на F-16, несколько тяжелее из-за второго двигателя. Может выполнять роль фронтового бомбардировщика, истребителя. F-16 больше выступает как истребитель-перехватчик, а F/A-18 может неплохо работать по земле с помощью управляемых ракет.

Восстановить эти самолеты можно через несколько месяцев, научить летный состав в Европе за 3 – 4 месяца.

Этот самолет, если он будет нам передан, потом сможет составить скелет нашей ядерной безопасности. Дело в том, что самолет может нести бомбу В61 – это ядерная бомба, с тактическим ядерным боеприпасом до пол мегатонны.

– рассказал летчик-инструктор.

Сделать это можно только после вступления в НАТО, что позволит Украине получить ядерный запас.