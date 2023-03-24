ВСУ готовятся к наступлению на Юге, – Свитан предположил, как будет действовать враг

На Юге Украины ВСУ работают над тем, чтобы враг ощущал давление на левом берегу Днепра. Украинские защитники активно бьют артиллерией по объектам врага на левобережье Херсонской области.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, Силы обороны Украины пытаются очищать от оккупантов полосу в 20 – 30 километров на левом берегу Днепра.

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Украинская артиллерия "выжигает" врага

Как объяснил Свитан, это то расстояние, на котором может работать высокоточная артиллерия, которая есть у Украины. В первую очередь речь идет об артиллерии 155 калибра. Вдоль правого берега Днепра собирается несколько наших артиллерийских батарей, которые с высокой точностью уничтожают российские объекты на противоположной стороне реки.

Это начало артиллерийской подготовки, предшествующей наступательным действиям. В течение нескольких недель мы будем выжигать эту полосу в 30 километров. Там не останется ни одного российского стационарного пункта или техники,

– подчеркнул Свитан.

Далее, по мнению военного эксперта, Вооруженные Силы Украины начнут наступательные действия.

Роман Свитан рассказал, что происходит на Юге Украины: смотрите видео

ВСУ могут форсировать Днепр

В зависимости от плана командования украинские защитники могут осуществить форсирование Днепра. Свитан отметил, что это может произойти в разных местах:

в районе Кинбурнской косы,

возле Олешек и Херсона;

или же в Новой Каховке.

По словам военного эксперта, последнее направление очень перспективно для наступательных действий ВСУ.

Форсирование Днепра в районе Новой Каховки открывает путь буквально в 70 километров до Крыма, в частности до Армянска,

– подчеркнул Свитан.

Он добавил, что "выжигание" россиян на левом берегу Днепра как раз и позволит нам чувствовать себя увереннее при развертывании наступательных действий в направлении Крыма.

Угроза для россиян

Если ВСУ пойдут в наступление на левобережье Херсонской области, российским захватчикам не удастся удержать свои позиции. Ведь, по словам Свитана, треугольник Новая Каховка – Олешки – Армянск фактически зажат между побережьем Черного моря и самим Днепром.

То есть, наш выход из Новой Каховки на Армянск переводит всю российскую группировку на левом берегу Днепра сразу в режим оперативного окружения и угрожает врагу уничтожением,

– отметил военный эксперт.

Оккупанты это прекрасно понимают, поэтому, по мнению Свитана, не будут перебрасывать в этот район дополнительные силы.

Россияне строят оборону так, чтобы можно было убежать

Свитан подчеркнул, что у врага Херсонской области, наоборот, оборона выстраивается таким образом, чтобы можно было очень быстро отойти в случае необходимости.

"Как только мы начнем форсирование Днепра, россияне сразу начнут отходить. Куда именно они будут убегать, будет зависеть от того, будет ли в то время еще существовать Крымский мост", – сказал полковник запаса ВСУ.

Если мост останется, то оккупанты будут убегать в Крым.

Если Крымский мост к тому времени будет уничтожен, то россияне будут отходить в Мариуполь.

Военный эксперт добавил, что Россия собрала на левобережье Херсонской области в основном арьергардные бригады, которые будут прикрывать уход оккупантов, а не препятствовать наступлению ВСУ.

Россияне уже планируют уход из Херсонской и Запорожской областей

В то же время россияне пытаются создать определенную оборонную группировку в Запорожской области.

Россияне собирают силы в направлении нашего потенциального удара – из Орехова на Токмак и Мелитополь. Вдобавок в районе Полог у врага также есть определенная группировка. Там также перспективное направление нашего удара – на юг до Азовского побережья, то есть из Гуляйполя на Токмак, Пологи, Черниговку и Бердянск,

– отметил Свитан.

При этом враг увеличивает количество войск по всей 100-километровой глубине фронта. Как объяснил полковник запаса ВСУ, оккупанты готовятся к сдерживанию украинской армии. В то же время, они готовят определенные инженерно-технические сооружения, расставляя их в шахматном порядке.

"Это свидетельствует о том, что россияне также пытаются выполнить оборонные меры для прикрытия отхода. Уже планируется отход россиян из Херсонской и Запорожской областей, как только мы приступим к наступательным действиям", – сказал военный эксперт.

Ситуация на фронте: коротко