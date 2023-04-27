Это должно произойти неожиданно, – Резников о своем видении контрнаступления ВСУ

Министр обороны Алексей Резников рассказал о том, как, по его мнению, должно проходить украинское контрнаступление. Он считает, что тактические действия украинских защитников должны стать сюрпризом для врага.

Глава Минобороны также подчеркнул, что ему не нравится "активное обсуждение контрнаступления Украины в мире". По его словам, это связано с успехом украинской армии в освобождении территорий осенью 2022 года.

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Резников о начале контрнаступления ВСУ

Алексей Резников выразил надежду, что контрнаступательные действия Вооруженных Сил Украины произойдут неожиданно. Он считает, что "чем дольше враг не будет знать о контрнаступлении, тем успешнее оно пройдет".

В этом смысл военной операции – никто не должен знать, что она началась,

– заметил министр.

Однако глава Минобороны подчеркнул, что о начале тактических действий наших солдат украинцы узнают из открытых источников. Ведь украинские солдаты, по его словам, "социально и медийно активны".

"Залетая в еще одно освободившееся село, они сразу делают селфи, короткие стримы. И все всё понимают", – сказал Резников.

Министр обороны также согласился, что у украинского общества несколько перегреты ожидания от контрнаступления ВСУ. Он считает это нормальным, потому что "все ожидают успеха", однако все же призвал украинцев не завышать собственные ожидания, чтобы "впоследствии не было разочарования". На вопрос о месте и времени начала контрнаступательных действий Резников точного ответа не дал.

Министр обороны об обсуждении контрнаступления ВСУ в мире

В одном из своих интервью Алексей Резников рассказал, что ему как человеку понятны причины обсуждения украинских контрнаступательных действий. По его мнению, наши союзники стараются полноценно обеспечить победу Украины в войне с Россией.

Для партнеров очень важно, чтобы их оружие и помощь приводили к результату. Им нужно это увидеть,

– отметил Резников.

Министр обороны также сказал, что успех этого контрнаступления будет иметь "большое значение для продолжения поддержки со стороны союзников", поскольку все хотят быть на стороне победителя. Напоследок Алексей Резников подтвердил намерения участников "Рамштайна" быть с нашей страной до конца, сколько бы это ни заняло времени.

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