Россия увеличила количество ударных вертолетов из-за контрнаступления ВСУ, – разведка Британии

Российские оккупанты панически боятся контрнаступления ВСУ. На Юге страна-террористка увеличила количество ударных вертолетов.

Сколько бы вертолетов не привлекла Россия, их все равно "минуснут" герои ВСУ. К слову, за прошедшие сутки украинские военные сбили на Донетчине российский Ка-52 – один из самых дорогих российских вертолетов.

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Что говорит разведка Великобритании

В Минобороны Великобритании опубликовали новые данные, полученные от разведки страны. Говорится, что Россия стянула на Юг Украины больше ударных вертолетов. Причиной стало контрнаступление воинов ВСУ.

Новые вертолеты страна-террорист привлекла в Бердянск. В разведке Великобритании подчеркнули, что в настоящее время город с линией фронта разделяет около 100 километров.

К сожалению, Россия все же имеет преимущество в небе, ведь у нее больше, чем у Украины самолетов и вертолетов. В то же время продолжается активная работа над расширением коалиции F-16 для Украины.