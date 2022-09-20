За период войны против Украины кремль уже получил два больших поражения, коренным образом повлиявших на ситуацию. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Эксперт отметил, что решение о бегстве из Изюма приняли неизвестные офицеры, находившиеся в непосредственном горне боев против ВСУ.

Кремль не отдавал приказа на уход из Изюма. Это были не путин и не совбез россии. Это решали люди на месте, которые понимали реальные обстоятельства и понимали, сколько людей попало бы в плен. Я уверен, что решение по Херсону так же примут какие-то офицеры на месте. Это не будет решение сверху. Это будет решение по факту принято,

– объяснил политтехнолог.

По его словам, оккупанты организуют переправы на Херсонщине, что может свидетельствовать о подготовке пути для отступления.

"Также они могут ждать зимы, чтобы по льду "дорогу жизни" организовать. Конечно, кремль и путин не переживут третьего удара, чем будет освобождение Херсонщины", – убежден Шейтельман.

Почему кремль не отдавал приказ об уходе из-под Изюма: смотрите видео

По его мнению, первый удар для путина был под Киевом, когда крушение российской военной операции и российской военной машины увидел весь мир.

Второй крах, по его словам, произошел под Харьковом – во время успешного контрнаступления ВСУ. Он считает, что эта операция имела другой смысл, поскольку если под Киевом был крах планов захвата столицы Украины, то под Харьковом российская армия просто убегала.

"Это была неуправляемая ситуация, и это было важнейшим фактором. Если бы территории взяли бы штурмом за два месяца – не было бы такого тотального поражения и все не воспринималось бы так. Херсон станет третьим ударом, который путинская власть не переживет, как я считаю. Лично путин не переживет. После этого он не останется у власти", – резюмировал политтехнолог.

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Авторитет путина падает: последние новости

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин считает, что путин и россия превратились в неудачников на глазах у всего мира.

В то же время политолог Павел Лисянский отметил, что освобождение временно оккупированных территорий от российского агрессора будет иметь множество позитивов для Украины. В частности, это может повлечь за собой структурные изменения в россии и способствовать краху путина.

Российский оппозиционер Игорь Яковенко убежден, что во время саммита стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) глава кремля владимир путин надеялся на военную и экономическую помощь от стран Азии. Однако вместо этого он получил неоднократные унижения.

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