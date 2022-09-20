За період війни проти України кремль вже отримав дві великі поразки, що докорінно вплинули на ситуацію. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Експерт зазначив, що рішення про втечу з Ізюма прийняли невідомі офіцери, які перебували у безпосередньому горнилі боїв проти ЗСУ.

Кремль не віддавав наказу на відхід з Ізюма. Це були не путін і не радбез росії. Це вирішували люди на місці, які розуміли реальні обставини та розуміли, скільки людей потрапили б у полон. Я впевнений, що рішення щодо Херсону так само ухвалять якісь офіцери на місці. Це не буде рішення зверху. Це буде рішення за фактом ухвалене,

– пояснив політтехнолог.

За його словами, окупанти організовують переправи на Херсонщині, що може свідчити про підготовку шляху для відступу.

"Також вони можуть чекати на зиму, щоб по льоду "дорогу життя" організувати. Звичайно, кремль та путін не переживуть третього удару, чим буде звільнення Херсонщини", – переконаний Шейтельман.

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На його думку, перший удар для путіна був під Києвом, коли крах російської військової операції та російської військової машини побачив увесь світ.

Другий крах, з його слів, стався під Харковом – під час успішного контрнаступу ЗСУ. Він вважає, що ця операція мала інший сенс, позаяк якщо під Києвом був крах планів захоплення столиці України, то під Харковом російська армія просто тікала.

"Це була некерована ситуація, і це було найважливішим чинником. Якби території взяли б штурмом за два місяці – не було б такої тотальної поразки й все не сприймалося б так. Херсон стане третім ударом, якого путінська влада не переживе, як я вважаю. Особисто путін не переживе. Після цього він не залишиться при владі", – резюмував політтехнолог.

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Авторитет путіна падає: останні новини

Ексглава МЗС України Павло Клімкін вважає, що путін та росія перетворилися на невдах на очах у всього світу.

Водночас політолог Павло Лисянський зауважив, що звільнення тимчасово окупованих територій від російського агресора матиме безліч позитивів для України. Зокрема, це може спричинити структурні зміни у росії та сприятиме краху путіна.

Російський опозиціонер Ігор Яковенко переконаний, що під час саміту країн Шанхайської організації співробітництва (ШОС) глава кремля владімір путін сподівався на військову та економічну допомогу від країн Азії. Однак замість цього він отримав неодноразові приниження.

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