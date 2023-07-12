Конашенков в отпуске: Соляр и Бурлаков высмеяли последние заявления Шойгу

Сергей Шойгу перехватил эстафету у других пропагандистов российского минобороны и попробовал себя в качестве представителя вымышленных новостей. Получилось довольно забавно, но отнюдь не убедительно.

Об этом 24 Каналу рассказал журналист-международник Алексей Бурлаков. По его мнению, непутевое выступление российского министра было обусловлено необходимостью оставаться информационном поле.

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Что наговорил Шойгу

Очередным чудаковатым заявлением отметился министр обороны России Шойгу. Чиновник, которого неоднократно обвиняли в провалах оккупационных войск, назвал украинское контрнаступление на Юге "широко разрекламированным", но неудачным.

Как и Путин, Шойгу испытывает очевидные проблемы с математикой. Иначе откуда у него цифры, что Силы обороны будто бы "потеряли" за первый месяц контрнаступления 26 тысяч личного состава и 3 тысячи разнообразного вооружения, в том числе и 21 самолет.

Следует отметить, что за 5 недель контрнаступления Украина освободила больше территорий, чем Россия смогла оккупировать во время "зимнего наступления" на Бахмут.

Как можно объяснить заявление российского министра

Шойгу нечем похвастаться, потому что его армия сбегает с занятых позиций. Но министр должен что-то делать, чтобы оставаться в информационном пространстве. Поэтому вряд ли стоит удивляться тому, что российская армия ежемесячно полностью "уничтожает" украинские Воздушные силы, Военно-морские силы и многое другое.

"В этом обращении Шойгу выполнял работу Конашенкова (Игорь Конашенков – генерал, прославившийся заявлениями, что у российской армии "нет потерь" – 24 Канал). Возможно, тот ушел в отпуск, и министр обороны решил его подменить. Или просто готовится к понижению в должности", – допустила ведущая 24 Канала Екатерина Соляр.

"Могу лишь представить, как отдыхает пропагандист российского минобороны. На пляже его спрашивают, где купить мороженое, а он автоматически начинает говорить о 15 дельфинах и 19 "Калибрах", – согласился Бурлаков.

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