ВСУ штурмуют позиции врага к Югу от Бахмута: есть частичный успех у Андреевки
Источник:Генштаб ВСУ
Силы обороны продолжают оттеснять врага и освобождать украинскую территорию. Да, наши защитники провели штурм позиций российской армии на Бахмутском направлении.
В частности, там наши защитники имели частичный успех у населенного пункта Андреевка в Донецкой области. В настоящее время Вооруженные Силы нашего государства закрепляются на достигнутых рубежах.
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ВСУ имели успех в наступлении за последние сутки
В Генштабе ВСУ отметили, что украинские военные продолжают защищать рубежи на Востоке и Юге Украины. В частности, они уничтожают врага и шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории.
Наши защитники продолжают штурмовые действия южнее города Бахмут в Донецкой области. Там они заняли рубежи врага вблизи города-крепости.
Силы обороны имеют частичный успех в районе Андреевки Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
– подчеркнули в Генштабе ВСУ.
В то же время, украинская армия также продолжает свою наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Там наши защитники также наносят урон оккупационным войскам в живой силе и технике, а также закрепляются на занятых рубежах и истощают врага.
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский 9 октября рассказал, что украинские военные имеют успех западнее населенного пункта Вербовое в Запорожской области. Кроме того, они также нанесли значительные потери оккупационным военным.
- В тот же день в Генштабе ВСУ отметили, что успешными были штурмы Вооруженных Сил и вблизи Клещиевки и Андреевки в Донецкой области. Там наши защитники закреплялись на занятых рубежах и продолжали истощать врага.
- В британской разведке 8 октября отмечали, что у ВСУ есть успех у Великой Новоселки в Донецкой области. В ведомстве отметили, что в течение лета 2023 Украина почти наверняка освободила по меньшей мере 125 квадратных километров территории на этой оси.