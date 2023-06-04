Украина вернет стратегически важную территорию во время контрнаступления, – советник Байдена
Источник:CNN
Советник президента США Джейк Салливан положительно оценивает шансы украинских военных на проведение контрнаступления. Он уверен, что возвращение территорий существенно повлияет на предстоящие переговоры с Россией.
Советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что во время контрнаступления Киеву удастся вернуть некоторые стратегически важные территории. Но какие именно – будет зависеть от действий военных.
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Как советник Байдена оценивает шансы на успех в контрнаступлении ВСУ
Джейк Салливан заявил, что успех Украины на поле боя – это "не экзамен", и США не оценивает армию Украины на основе того, сколько оружия было предоставлено Западом. То же, к чему стремятся Соединенные Штаты – это обеспечить Украине наилучшую позицию для будущего возвращения своих территорий.
Сколько именно (территорий – 24 Канал) и в каких местах – это будет зависеть от развития событий на месте, когда украинцы начнут это контрнаступление. Но мы верим, что украинцы добьются успеха в этом контрнаступлении,
– сообщил Салливан.
Советник президента США не уверен, что действия украинских военных приведут к мирным переговорам между Украиной и страной-агрессоркой уже до конца 2023 года. Впрочем, он отметил, что успешное контрнаступление точно будет иметь "значительное влияние" на вероятные переговоры.
"Но я скажу вот что: президент Зеленский сам сказал, что эта война в конце концов завершится дипломатическим путем", – подытожил он.
Напомним, недавно Алексей Данилов заявил, что все двери для диалога с Россией закрыты, и в СНБО прописано, что Украина садиться за стол переговоров с Путиным не будет.
Что известно об украинском контрнаступлении: последние новости
- Советник главы Офиса Президента рассказал, что для начала контрнаступления ВСУ нужны четыре условия. Среди них накопление оружия и тренировка украинских военных, планирование предстоящей операции и работа на информационном фронте, чтобы повлиять на психологическое состояние врага.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что контрнаступление точно будет, и украинцы поймут, когда оно начнется Однако разглашать детали сейчас нельзя, ведь о планах ВСУ тогда узнает и враг.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что для успешного контрнаступления украинским военным необходима западная авиация. В частности, говорится об истребителях F-16, решения по поставке которых Украина все еще ожидает.