Можем закончить в Керчи, – полковник ВСУ сказал, когда будут лучшие условия для контрнаступления

Вооруженные Силы активно готовят контрнаступательную операцию. При удачном планировании есть шансы полностью освободить аж три украинских региона. А может, и больше. Но должно сойтись несколько составляющих.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, есть три чрезвычайно важных нюанса, от которых будет зависеть судьба дальнейшего украинского контрнаступления.

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Когда будут лучшие условия для контрнаступления

Как подчеркнул Свитан, чтобы контрнаступление ВСУ было успешным, прежде всего, нужно сформировать достаточное количество сил и средств. Речь идет как о накоплении западной техники, так и о наличии значительного количества боеприпасов. Сюда следует добавить и уровень обученности войска.

Второй нюанс – погода. Важно понимать, какой будет синоптическая ситуация в течение месяца. Ведь наступательные операции не всегда совершаются вдоль асфальтированных дорог.

Третье – боевой потенциал врага. Оптимальный вариант – начинать на стадии, когда потенциал врага находится в упадке.

Эти три составляющих сойдутся где-то к середине апреля. Может несколько быстрее, может немного позже. Это может быть началом нашего контрнаступления,

– считает Свитан.

Когда будут лучшие условия для контрнаступления – прогноз Свитана: смотрите видео

Можем дойти до Керчи

Как отметил Свитан, широкомасштабные контрнаступательные действия преимущественно продолжаются в течение месяца по ряду причин. К примеру, одни и те же подразделения не могут двигаться вперед дольше из-за усталости. Следует еще сформировать логистические цепочки подвоза всего необходимого, а также работать с деоккупированными территориями.

Надо спрогнозировать работу в течение месяца. Мы можем выполнить наступательные действия и остановиться где-нибудь… Если достаточно сил при правильном планировании наступательных действий, то можем закончить в Керчи. С освобождением Херсонской, Запорожской и Крымской областей. Да-да, после победы Крым вряд ли будет иметь автономию, а будет областью,

– отметил Свитан.

Такая успешная операция поможет уменьшить линию фронта с примерно 1,5 тысячи километров до 500. И это существенно изменит ситуацию.

По его мнению, тогда фронт будет пролегать примерно от Счастья Луганской области – до Мариуполя Донецкой области. Хотя относительно последнего есть вопрос, ведь его тоже возможно освободить во время контрнаступления.

Украина готовится к контрнаступлению: коротко