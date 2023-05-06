Хорошие новости уже скоро: офицер ВСУ заинтриговал перед украинским контрнаступлением

Украинские бойцы усиленно готовлюсь к контрнаступлению, получают западное вооружение и тренируются. Военно-политическое руководство отмечает, что даты и места начала наступательных действий не будут раскрывать, однако, вероятно, Украина скоро услышит радостные новости.

Об этом 24 Каналу сообщил офицер 54 бригады Александр Афанасьев. Он рассказал, какая ситуация наблюдается сейчас на Донецком направлении.

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Афанасьев отметил, что, вероятно, снарядного голода, из-за которого убивается Евгений Пригожин, в России нет. На Северском направлении, где находится боец, оккупанты используют все виды вооружения. Были даже использованы фосфорные бомбы.

Согласно своей тактике оккупанты пытаются выжечь и уничтожить населенные пункты Украины и на куче металлолома повесить свою трехцветную тряпку.

Будут хорошие новости

согласно международным договорам использование фосфорных бомб в военных действиях запрещено. Однако государство-террорист пренебрегает этим буквально с первых дней войны.

На Северском направлении военные стоят крепко, их задача эффективно уничтожать врага и привлекать как можно больше оккупационных группировок на свою дугу.

Я могу сказать, что хорошие новости уже скоро, они уже идут,

– сообщил боец.

Он рассказал, что враг продолжает последние две недели штурмовать Белогоровку. Локальные успехи у окупантов наблюдаются, им удалось забрать несколько самоходных пушек, но на них много россиян и погибло.

Как правило гибнут их самые мотивированные солдаты, а во второй и третьей линиях переступать своих так называемых собратьев желающих не слишком много,

– заметил Афанасьев.

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