Контрнаступление должно удаться и без F-16 – бывший военный армии Израиля

Последние недели ведется много разговоров о контрнаступлении ВСУ. Некоторые военные эксперты считают, что оно уже начался и это подтверждает ряд признаков.

Об этом 24 Каналу рассказал капитан армии обороны Израиля в отставке Григорий Тамар. По его мнению, начальная фаза контрнаступления уже длится некоторое время. Признаками этого являются диверсионные действия на разных участках фронта и работа ударных дронов.

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ПВО и ракеты – основа успешного контрнаступления

По его словам, одной из главных предпосылок успешного контрнаступления является наличие современных систем противовоздушной обороны, способных нивелировать преимущество врага в воздухе. Кроме этого, важны дальнобойные системы поражения противника, которые позволят взять под контроль российские тылы на расстоянии 300 – 500 километров.

"Стремление минимизировать потери одна из причин, почему контрнаступление до сих пор не началось. Залужный выжидает, чтобы нанести удар в момент максимальной концентрации средств и сил ВСУ, а российская армия будет максимально дезорганизована", – подчеркнул Тамар.

Григорий Тамар о перспективах контрнаступления ВСУ: смотреть видео

F-16 будут нескоро

Израильский военный отметил, что мы не получим F-16 в ближайшие месяцы. В основном, это связано с техническими моментами. В то же время это не должно помешать контрнаступлению и победе.

Украина должна одержать победу независимо от того, получит ли она F-16 или нет. Вы сражаетесь за существование своего государства, за собственную честь и достоинство,

– отметил Тамар.

Украина должна опираться прежде всего на себя

Тамар рассказал, что самые знаменитые победы армия Израиля одержала в тот период, когда не имела американской техники. Шестидневную войну выиграли с помощью контрабандного оружия, а во время войны Судного дня помощь из США была лишь на начальной стадии.

"В представлении многих Израиль утвердил свою независимость благодаря США. Но это не так – США помогают нам с середины 1970-х годов, а все наши важнейшие войны мы выиграли без помощи Штатов", – добавил он.

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