"Вообще не хочу уезжать из Херсона": соцсети рассмешило видео-повтор побега россиян
Из-за успехов ВСУ оккупанты со слезами на глазах бегут из Херсона. Эта ситуация очень похожа по настроению с тем, что мы наблюдали в Крыму.
В сети опубликовали видео из машины россиян, уезжающих из Херсона. На записи оккупанты жалуются на давление со стороны украинских войск и буквально плачут из-за отъезда на свою Родину, пишет 24 канал.
К теме Неужели сбегали из Херсона: в Крыму КАМАЗ с оккупантами врезался в гражданское авто
Уезжают и плачут
Судя по видео, мужчина и женщина после оккупации переехали в Херсон. Но из-за контрнаступления украинских военных вынуждены снова ехать в Россию. Россияне плачут, потому что знают, какая никчемная жизнь их ждет на Родине и понимают, как хорошо жилось в Украине.
Несмотря на это, водитель автомобиля отмечает, что "они еще вернутся".
Россияне снова не хотят уезжать, потому что "все душевно и по-домашнему": смотрите видео
Что происходит в Херсонской области: основные моменты
- За минувшие сутки ВСУ полностью освободили 12 населенных пунктов Херсонской области. Эту информацию официально подтвердили в Генштабе.
- Ситуация в операционной зоне на южнобужском направлении остается стабильно напряженной, но контролируется силами обороны Украины. Войска оккупантов экстренно упаковываются в плавсредства и пытаются бежать из Херсона. В то же время Россия вывела в Черное море два ракетоносца с 16 "Калибрами".
- Командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин объявил, что они вынужденно покидают Херсон. Войска отводят на левый берег Днепра. Все привыкли к тому, что оккупанты часто врут, поэтому к такой информации следует относиться осторожно.
- Накануне из Херсонской ОГА исчез российский флаг-тряпка. В то же время само здание захватчики уже некоторое время не использовали, опасаясь за свою безопасность.
- Пропагандистские СМИ сообщили, что в ДТП погиб один из так называемых главарей оккупационной "администрации" Херсона Кирилл Стремоусов. В Кремле его считали заместителем гауляйтера Сальдо. Его смерть пока не подтверждена.