Любой ценой: в Минобороны назвали главную текущую задачу России на фронте

Анна Маляр рассказала, что происходит на фронте по состоянию на 26 июня. Украинским героям – очень тяжело. В то же время они уверенно двигаются вперед.

Воины ВСУ уже имеют существенные успехи. В частности, им удалось освободить Ровнополь на Донетчине. Анна Маляр – заместитель министра обороны – проанализировала ситуацию и рассказала, какие задачи имеют российские оккупанты сейчас.

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Задача России сейчас – остановить наше наступление любой ценой. Подрывом дамб, заминированием полей, непрерывными обстрелами, диверсиями, информационным нагнетанием и даже "ядерной" риторикой. Эта задача – максимум,

– говорится в сообщении.

Между тем, задачей минимум является существенно усложнить и затормозить продвижение воинов ВСУ, а тем временем подготовить собственное "контрнаступление".

Какая мотивация будет сильнее для окупантов

Маляр подчеркнула, что мотивация "не потерять" оккупированные территории будет проявлена сильнее мотивации "захватить".

"Потому что это их ментальная извечная травма. Они психологически легче переносят неудачное наступление, чем потерю завоеванных земель. Это деморализует и демотивирует их невосполнимо", – подчеркнула министр обороны.

Контрнаступление ВСУ – последние новости

Воины ВСУ имеют успех на Мелитопольском направлении. Там удалось продвинуться на 1,5 километра. Пока украинские герои закрепляются там на достигнутых рубежах.

Кроме того, ВСУ продвинулись в Бахмуте. Новое достижение поможет сформировать максимально качественный плацдарм для того, чтобы отбить весь город.

Маляр подчеркнула, что украинским воинам действительно трудно. Очень. В то же время украинские герои уверенно двигаются вперед. Украина ведет справедливую войну. В этом – наша сила.