Воїни ЗСУ вже мають суттєві успіхи. Зокрема, їм вдалося звільнити Рівнопіль на Донеччині. Ганна Маляр – заступниця міністра оборони – проаналізувала ситуацію та розповіла, які завдання мають російські окупанти наразі.

Зверніть увагу Шукають потрібну "цеглинку" в обороні росіян: у чому складність контрнаступу ЗСУ

Задача Росії зараз – зупинити наш наступ за будь-яку ціну. Підривом дамб, замінуванням полів, безперервними обстрілами, диверсіями, інформаційним нагнітанням і навіть "ядерною" риторикою. Це завдання – максимум,

– мовиться у повідомленні.

Тим часом завданням мінімум є суттєво ускладнити та загальмувати просування воїнів ЗСУ, а тим часом підготувати власний "контрнаступ".

Яка мотивація буде сильнішою для окупантів

Маляр наголосила, що мотивація "не втратити" окуповані території буде проявлена сильніше, аніж мотивація "захопити".

"Бо це їхня ментальна споконвічна травма. Вони психологічно легше переносять невдалий наступ, аніж втрату завойованих земель. Це деморалізує і демотивує їх непоправно", – наголосила заступниця міністра оборони.

Важливо! Маляр наголосила, що українським воїнам наразі справді важко. Дуже. Водночас українські герої впевнено рухаються вперед. Україна веде справедливу війну. У цьому – наша сила.

Контрнаступ ЗСУ – останні новини