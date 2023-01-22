Соревнуемся, кто быстрее: военный обозреватель объяснил, кто первым пойдет в наступление

Представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, говоря о контрнаступлении, решающим моментом в войне называет весну или начало лета. Министр обороны Алексей Резников также заявил, что весной Украина готовится к новому масштабному нападению России.

Оккупанты уже начали атаковать – об этом свидетельствуют события вокруг Бахмута, бои за который продолжаются длительное время. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. Он отметил, что сейчас мы видим попытки врага атаковать также в Запорожской и Луганской областях.

Обратите внимание На Запорожье оккупанты проводят разведку боем и наращивают поставки из Крыма, – Силы обороны

Посылают зэков на минные поля

По его словам, россияне в Луганской области прибегают к такой тактике: посылают на минные поля зэков, которые подрывают собой мины, чтобы расчистить продвижение контратаковых подразделений российской армии.

Если говорить о сроках контрнаступления, то есть определенное соревнование, кто раньше начнет широкомасштабные действия,

– заметил военный обозреватель.

Он предположил, или удастся нашим партнерам вооружить ВСУ соответствующими образцами вооружения, чтобы мы могли начать первыми. Или россияне смогут накопить силы с их точки зрения достаточные, чтобы начать наступление на определенных участках фронта, которые они определили.

Кто первый пойдет в контрнаступление и при каких условиях – оккупанты или ВСУ: смотрите видео

Три возможных направления контрнаступления оккупантов

Попович считает, что таких участков три:

Луганская область;

Донецкая область с целью захвата всей области до конца марта – такая задача ставилась непосредственно Путиным;

Запорожская область, где возможны атаки с целью взять под контроль область целиком.

"В результате фейковых "референдумов" осенью прошлого года оккупанты заявили, что Запорожская область теперь полностью "принадлежит" им. Поэтому они могут решить вопрос о фактическом контроле над ней целиком", – подчеркнул Денис Попович.

Прогнозы относительно дальнейших событий на фронте: важно