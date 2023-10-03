Украинские военные продвигаются на Таврическом направлении, – генерал Тарнавский

Украинские защитники удерживают свои позиции на фронте и дают отпор противнику. Командующий группировкой войск "Таврия" сообщил, что наши воины продвигаются.

Украинские военные продолжают наступательную операцию. В частности, на Таврическом направлении есть продвижение.

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Враг несет существенные потери

За сутки российские оккупанты потеряли 261 человека. В плен сдались 10 россиян. Также известно, что артиллерийские подразделения наших войск выполнили 1 198 огневых задач.

Уничтожены 20 единиц военной техники противника. В частности, 1 танк, 2 ББМ, 7 артиллерийских систем, 5 единиц автомобильной и 5 – специальной техники оккупантов. Также уничтожено 8 складов боеприпасов врага,

– написал командующий группировкой войск "Таврия".

Украинские военные продолжают давать врагу отпор и отвоевывать наши территории. Враг продолжает наносить авиационные удары и совершать террор против мирного населения.

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