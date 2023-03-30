Контрнаступление ВСУ будет мощным, оккупанты могут просто начать бежать, – военный аналитик

ВСУ готовятся к мощному контрнаступлению, чтобы окончательно выбить врага из нашей земли. Вокруг того, каким именно он будет, идет немало обсуждений.

Скорее всего, наступление не будет слишком продолжительным. Для этого нужны большие ресурсы, большие запасы боеприпасов, а этим мы пока похвастаться не можем. Об этом 24 Каналу сказал военный аналитик, ветеран русско-украинской войны Алексей Гетьман.

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Гетман считает, что анонсированное контрнаступление будет похоже на то, которое происходило в Харьковской области. Это будет мощный удар, а дальше – продвижение на максимальное расстояние, чтобы как можно дальше отбросить врага.

"Вряд ли наступление будет ради наступления. Нет. Будут поставлены определенные цели, города, территории – или просто координаты на карте, на которые мы должны выйти, чтобы закрепиться на новых позициях и готовиться к дальнейшим действиям", – говорит военный аналитик.

Контрнаступления ВСУ ждут не только украинцы, но и россияне. Конечно, они к нему готовятся.

Интересно другое. Они начали бояться нашего контрнаступления на уровне военнослужащих, которые будут принимать непосредственное участие в этих боевых действиях. Поэтому может произойти так, как произошло под Харьковом,

– утверждает ветеран.

Генерал Александр Сырский заметил, продолжил аналитик, что даже Генштаб не ожидал, как далеко мы можем продвинуться. Есть предположение, что враг может увидеть нашу технику и начать отходить.

"Начнут бежать. Где их остановят загранотряды – увидим. Я уверен, что это не будет длиться месяцем, скорее неделями", – уверяет Алексей Гетьман.

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Российская армия обновлена непрофессиональными людьми

По словам военного аналитика, россияне собрали огромное количество мобилизованных. По одним подсчетам, их более 300 тысяч, по другим – более 500 тысяч. Есть скрытая мобилизация, которая может поставлять до 20 тысяч военных ежемесячно. Более того, призыв происходит не только в России, но и на временно оккупированных территориях на Донбассе.

Поэтому можно с уверенностью сказать, что качество их вооруженных сил значительно хуже, чем в начале полномасштабного вторжения и, конечно, во время Харьковской операции,

– отмечает Алексей Гетьман.

Он акцентирует, что свежемобилизованные не имеют боевого опыта, многие из них были призваны на службу насильно.

"Эти люди говорят, что им страшно. Я думаю, во время наших наступательных действий сопротивление врага будет значительно слабее, чем во время контрнаступления на Харьковском направлении или во время других операций. Их армия обновлена непрофессиональными людьми. Это может дать нам дополнительное преимущество", – подытожил Гетман.

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