Враги укрепляются, но это их не спасет: как россияне готовятся к контрнаступлению ВСУ в Запорожье

На Запорожском направлении враг проводит укрепление своих районов. Прежде всего он боится, что Донецкое направление рано или поздно падет.

Поэтому россияне готовятся к контрнаступлению ВСУ. Но, по мнению спикера Сил обороны Таврического направления Алексея Дмитрашкивского, ничто их не спасет. Об этом он сказал в эфире 24 Канала.

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Наступательного потенциала у россиян нет

Такие примеры мы у нас уже біли и на Киевском, и на Харьковском и на Херсонском направлениях. Там враг тоже был достаточно серьезно укреплен. Но во время контрнаступательных действий наших войск, отмечает спикер, все остается и они бегут кто куда. О желании оккупантов повторно наступать – нечего и говорить.

Дурак мыслью богатеет. Так же и россияне, укрепляющиеся и мечтающие о наступлениях. Чтобы они восстановили свой наступательный потенциал, должно пройти определенное время,

– подчеркнул Дмитрашковский.

Пока его нет. И потери, полученные под Угледаром, и потери, которые российская армия ежедневно несет в районе Авдеевки и Марьинки – достаточно значительны. "Враг теряет по меньшей мере две – три роты. Раненые в основном не доезжают в больницу, они умирают от потери крови или из-за отсутствия медикаментов", – подытожил представитель Сил обороны Таврического направления.

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Последние потери врага