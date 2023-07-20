ВСУ продолжают наступать и уничтожают врага, несмотря на сверхсложные минные поля, – Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 20 июля провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. В нем украинский генерал рассказал об успехах украинского контрнаступления.

Залужный отметил, что наибольшей проблемой для наших военных являются минные поля, расставленные оккупантами. Несмотря на это, он отметил, что наши защитники продолжают успешно наступать и уничтожать врага.

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Залужный высказался об успехах контрнаступления

Во время телефонного разговора с Милли главнокомандующий ВСУ подробно рассказал об оперативной обстановке по всей линии фронта. Залужный отметил, что украинцы продолжают двигаться и освобождать территорию от врагов.

Вооруженные Силы Украины, несмотря на сверхсложные минные поля противника, противотанковые заграждения и систему огневого поражения, методически уничтожают силы врага и продолжают ведение наступательных действий по деоккупации нашей территории,

– подчеркнул он.

Залужный отметил, что в нескольких направлениях наша армия имеет успехи. Он также назвал наших воинов – героями.

Отдельно украинский и американский генерал обсудили вопросы поставки военной помощи Украине, в частности, техники и боеприпасов.

"Благодарен генералу Милли и всему народу США за прочную поддержку и диалог, который будем продолжать и дальше", – сказал главнокомандующий ВСУ.

Напоследок Залужный заверил, что вместе украинцы победят российскую армию и выгонят ее из всех принадлежащих нам земель.

Что происходит с контрнаступлением ВСУ

Заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии Николай Уршалович 20 июля рассказал о контрнаступлении ВСУ. По его словам, украинские защитники "прогрызают" оборону россиян на Мелитопольском направлении и не дают им возвратиться на утраченные позиции.

В Британской разведке предположили, что боевые действия на Юге нашего государства обострились. Так, сейчас там продолжаются бои за острова на дельте Днепра вблизи Херсонской области.

Кроме того, в Белом доме подтвердили, что ВСУ уже используют кассетные боеприпасы в войне против российских захватчиков. Там положительно оценили применение этого оружия по оккупантам.