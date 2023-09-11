У нас не будет счастливого конца, – Зеленский высказался о победе Украины в войне

Президент Зеленский назвал две главные вещи, которые может принести украинское контрнаступление. Глава государства добавил, что людям на Западе пора осознать, что эта война общая.

На Западе слышно немало нареканий, что украинское контрнаступление происходит медленнее и сложнее, чем предполагалось. Президент Зеленский объяснил, чего не стоит ожидать от наступательных действий Украины, и в то же время – в чем их важность.

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Горькая свобода

Президент отметил, что ошибаются те, кто считает контрнаступление полуторачасовым фильмом, у которого обязательно будет счастливый финал. Украинское наступление может завершиться только победой. Однако победа – это не о счастье.

Глава государства отметил, что говорить о счастливом конце невозможно на фоне потерь, которые несет Украина. За каждый освобожденный от врага клочок земли она платит высокую цену – жизнями своих сыновей и дочерей.

Поэтому финал контрнаступления не счастье, а деоккупация наших земель.

Война в Украине – общая

По словам Зеленского, союзники должны понять, что Украина платит высокую цену не только за собственную свободу. Успешное контрнаступление и победа – это гарантия безопасности для мира, в частности, стран Балтии. Это исключение возможности для реализации кремлевского дерзкого плана по восстановлению Советского Союза.

Глава государства подчеркнул, что победа возможна только в единстве. Люди на Западе должны признать, что эта война общая, за общие ценности.

Мы платим высокую цену, это правда. Я не хочу повторять эти слова, все знают эти слова. Но все должны не только это знать. Люди на Западе должны это чувствовать. И у них есть выбор. Они могут это почувствовать, когда их семьи будут под настоящей угрозой. Или они этого хотят? Действительно хотят попробовать? Я не рекомендую,

– сказал украинский лидер.

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