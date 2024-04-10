План есть, но нужно оружие, – Зеленский о новом контрнаступлении Украины
Источник:Bild
Владимир Зеленский заявил, что Украина разработала новый план контрнаступления по деоккупации наших территорий. Однако президент подчеркнул важность западной помощи для начала этих действий.
По словам президента, нашему государству нужно оружие. Именно это позволит нашим защитникам контратаковать и вернуть наши оккупированные города и села.
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Зеленский сказал о плане контрнаступления Украины
Президент Украины в интервью журналистам Bild заверил, что наше государство все еще может победить Россию в войне и вернуть все территории обратно. Однако для этого украинской армии нужно современное оружие.
Да, в России больше людей, больше оружия. Но Запад имеет современные системы вооружений. Поэтому мы получим определенные технологии,
– отметил Зеленский.
Зеленский подчеркнул, что сосредоточенность Украины на увеличении производства и получении лицензий от партнеров предоставит приоритет "не в количестве людей, а в качестве оружия".
Обсуждая украинское контрнаступление, он подтвердил существование стратегического плана у нашего государства и отметил потребность страны в вооружении, в том числе при поддержке США.
Контрнаступление Украины: какие заявления уже звучали
- Во время пресс-конференции 25 февраля Владимир Зеленский отмечал, что украинское руководство имеет четкий план по контрнаступлению на 2024 год, однако детали комментировать президент отказался. Единственное, что заметил Зеленский, так это то, что контрнаступление связано со сменой военного командования.
- Зеленский также отмечал, что сейчас на фронте есть существенное преимущество в вооружении в пользу россиян. Когда соотношение станет хотя бы 1 к 3, то, по словам президента, ВСУ смогут оттеснить врага.
- Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Вооруженные силы Украины нуждаются в предпосылках для потенциального контрнаступления. Буданов считает, что при условии надлежащей поддержки союзников и удержания нынешних оборонительных позиций, Украина потенциально может начать контрнаступление до 2025 года.
- О контрнаступлении также высказался и командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк. Он отметил, что ВСУ планируют в этом году провести контрнаступательные действия. Генерал подчеркнул, что сейчас задача наших военных стабилизировать линию фронта, максимально уничтожить врага, сделать перегруппировку для вывода частей, которые нуждаются в восстановлении, и только после этого начать контрнаступательные действия.