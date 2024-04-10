План есть, но нужно оружие, – Зеленский о новом контрнаступлении Украины

Владимир Зеленский заявил, что Украина разработала новый план контрнаступления по деоккупации наших территорий. Однако президент подчеркнул важность западной помощи для начала этих действий.

По словам президента, нашему государству нужно оружие. Именно это позволит нашим защитникам контратаковать и вернуть наши оккупированные города и села.

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Зеленский сказал о плане контрнаступления Украины

Президент Украины в интервью журналистам Bild заверил, что наше государство все еще может победить Россию в войне и вернуть все территории обратно. Однако для этого украинской армии нужно современное оружие.

Да, в России больше людей, больше оружия. Но Запад имеет современные системы вооружений. Поэтому мы получим определенные технологии,

– отметил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что сосредоточенность Украины на увеличении производства и получении лицензий от партнеров предоставит приоритет "не в количестве людей, а в качестве оружия".

Обсуждая украинское контрнаступление, он подтвердил существование стратегического плана у нашего государства и отметил потребность страны в вооружении, в том числе при поддержке США.

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