ВСУ контратаковали возле Купянска, россияне ведут наступление, несмотря на мороз: карта фронта 12 января

Несмотря на сложные погодные условия и мороз, русские войска продолжают наступать на Востоке и атаковать позиции сил обороны. За минувшие сутки произошло 64 боевых столкновения.

Больше столкновений произошло на Авдеевском и Марьинском направлениях, говорится в утренней сводке Генштаба. Какова ситуация на фронте по состоянию на 12 января, анализирует 24 Канал.

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Атаки россиян

Российские войска совершили три авиационных удара и 16 обстрелов с РСЗО по позициям Сил обороны и населенным пунктам.

Под артиллерийским огнем оказались более 130 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация по всем направлениям фронта

Нанаправлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, ведет активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском защитники отразили две атаки врага возле Синьковки Харьковской области.

Заметим, что аналитики Института изучения войны (ISW) в актуальном обзоре сообщили, что, предположительно, украинские войска успешно контратаковали вблизи Орлянки юго-восточнее Купянска и освободили 1,7 квадратных километров территории. Однако ISW пока не имеет визуального подтверждения этого сообщения.

Купянское направление на карте:

Нанаправлении защитники отбили шесть атак оккупантов в районах Макеевки Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области. Нанаправлении Силы обороны отразили атаку противника вблизи Клещеевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУО "Таврия" на Авдеевском направлении защитники сдерживают врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. В Генштабе подчеркнули, что оккупанты понесут значительные потери.

В течение суток Силы обороны отбили десять вражеских атак неподалеку от Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 17 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

Авдеевское направление: карта

на Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать оккупантов в районах Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь отражены 13 атак.

Марьинка на карте:

Нанаправлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанаправлении Силы обороны отразили три атаки противника западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении защитники продолжают меры по расширению плацдарма.

Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За сутки враг совершил три штурмовых действия на позиции Сил обороны, которые не имели успеха.

Удары ВСУ

В то же время наши воины продолжают наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За сутки авиация Сил обороны нанесла удары по двум районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления и боеприпасов врага.