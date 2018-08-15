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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Корь в Украине: в Супрун обнародовали новые данные о количестве больных

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Корь в Украине
Корь в Украине / Фото из открытых источников (Иллюстрация)

В Министерстве здравоохранения сообщают, что за неделю корью в Украине заболело более 770 человек.

Об этом информирует пресс-служба Минздрава.

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Так, по оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в течение прошлой недели корью заболел 771 человек, из них 327 взрослых и 444 ребенка.

Всего с начала года эту болезнь подцепило почти 29 тысяч украинцев и большинство из них – дети.

На протяжении прошлой недели больше всего новых случаев заболевания корью зафиксировано во Львовской (всего 5634 человека: 1773 взрослых и 3861 ребенок), Закарпатской (всего 2956 человек: 551 взрослый и 2405 детей), Ивано-Франковской (всего 2702 человека: 774 взрослых и 1928 детей), Одесской (всего 2284 человек: 1150 взрослых и 1134 ребенка), Киеве (всего 1986 человек: 1230 взрослых и 756 детей) и Тернопольской (всего 1536 человек: 598 и 938 взрослых и детей) областях. Всего 28 889 человек – 11 738 взрослых и 17 151 ребенок.

В Минздраве также озвучили неутешительные цифры – с начала года от осложнений кори умерло тринадцать человек: девять детей и четверо взрослых.

Что такое корь?
Это опасное и очень заразное заболевание, лекарств против которого не существует, а осложнения этой болезни могут иметь смертельные последствия. Дети, которые не получили профилактические прививки, находятся в зоне риска. Защитить от болезни может только вакцинация.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Медицина Здоровье Министерство здравоохранения Украины Корь
Источник: 24 Канал
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