Подняли с воды и поставили на причал: россияне восстановят поврежденный ракетоноситель "Аскольд"
Источник:"Радио Свобода"
Ранее Украина атаковала судостроительный завод "Залив" в Керчи. Был поврежден российский корабль "Аскольд". Спикер Военно-морских сил рассказал о планах россиян касательно этого ракетоносителя.
Спикер ВМС Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал о том, что в Крыму готовятся восстанавливать российский корабль "Аскольд".
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Восстановление российского судна
Пораженный ракетеноситель России "Аскольд" они подняли с воды, поставили на причал. И, скорее всего, сейчас постараются его восстанавливать. По крайней мере, сейчас должны дефектировать,
– рассказал Плетенчук.
Спикер также напомнил, что малых ракетных кораблей, к которым относится и "Аскольд", в море планировалось пять единиц.
Один из таких кораблей недавно пополнил состав Черноморского флота России.
Недавно они из Зеленодольска (в Казани – 24 Канал) Волгой спустили еще один. Называется он "Туча". Это точно такой же проект и сейчас он уже в Черном море,
– заметил представитель.
Плетенчук также подчеркнул, что ранее неоднократно обсуждали о том, возможно ли пополнить Черноморский флот, учитывая то, что Босфор закрыт.
По его словам, внутренними водами с завода россияне смогли протащить корабль, несмотря на габариты. В настоящее время он находится на ходовых испытаниях возле Новороссийска.
Что этому предшествовало
- 4 ноября в Крыму слышали взрывы в районе Керченского моста и судостроительного завода. Позже обнародовали информацию о том, что был поражен российский корабль "Аскольд". Впоследствии в минобороны России подтвердили повреждение находившегося на заводе ракетоносителя.
- В результате атаки на судостроительный завод "Залов" в Керчи корабль "Аскольд" проекта "Каракурт" получил серьезные повреждения. Он был выведен из строя. Тогда заверили, что в ближайшее время ракетоноситель не будет подлежать эксплуатации.
- Впоследствии Россия начала перекидывать свои корабли из оккупированного Крыма в Новороссийск. Причиной послужили серии успешных ударов Украины по Черноморскому флоту России в Крыму. Бегство российских оккупантов из оккупированного Крыма в Новороссийск зафиксировали агенты "Атеш" из состава военных Черноморского флота России. Партизанам удалось зафиксировать перемещение кораблей, войск и техники противника в порту "Кавказ".