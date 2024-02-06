Поврежденный корабль врага – в сухом доке: спутниковые снимки с судном "Аскольд"

Российский корабль "Аскольд" замечен в сухом доке в Крыму. Аналитики подозревают Россию в сокрытии повреждений судна.

Спутниковые снимки от 2 декабря 2023 года и 30 января 2024 года свидетельствуют об отсутствии ремонтных работ на российском военном корабле "Аскольд", который был заведен в сухой док в оккупированном Крыму. За это время изменений в состоянии корабля не отмечено.

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Россияне не начали ремонтировать "Аскольд"

Несмотря на отсутствие видимых ремонтных работ, заведение "Аскольда" в сухой док может свидетельствовать о планах российского руководства восстановить корабль, который ранее пострадал от удара по заводу "Затока" в Керчи.

В оккупированном Крыму россияне завели поврежденный военный корабль "Аскольд" в сухой док. Россияне пытаются скрыть поврежденную часть корабля специальными сооружениями,

– отмечает портал "Милитарный".

После атаки на завод "Затока", где "Аскольд" получил повреждения, корабль не ремонтировали. Это вызывает вопрос о реальных намерениях оккупантов относительно его потенциального восстановления и наличии для этого ресурсов.



Корабль "Аскольд" россиян в декабре 2023 года и в январе 2024-го / twitter.com / @MT_Anderson

Что этому предшествовало

Еще 4 ноября 2023 года в Керчи, что во временно оккупированном Крыму, прогремели взрывы. Очевидно, так называемая "российская противовоздушная оборона" не смогла остановить ракету SCALP-EG.

Судно "Аскольд", повреждено во время удара по судостроительному заводу "Затока", оккупанты обещали ввести в эксплуатацию в декабре 2023 года, но этого не произошло.

Добавим, что сам корабль "Аскольд" начали сводить в 2015 году и спустили на воду всего в 2021-м. На момент атаки он, вероятно, находился на стадии испытаний.

Аналитики и эксперты внимательно следят за дальнейшей судьбой "Аскольда", ведь его состояние может указывать на потенциальные планы захватчиков и возможности российского Черноморского флота.

Стоит сказать, что издание The Economist недавно отмечало успехи Украины в Черном море, констатируя, что Россия проигрывает битву за акваторию. По словам аналитиков, Силам обороны нашего государства удалось уничтожить не менее 22 из 80 боевых кораблей российского Черноморского флота и повредить 13 суден.