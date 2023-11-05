Ушел за "Москвой": что известно о новейшем корабле типа "Каракурт", уничтоженном ВСУ в Крыму

Украинские военные накануне, 4 ноября, атаковали судостроительный завод "Залив" в Керчи. Наши военные попали по одному из кораблей врага.

Российское минобороны эту информацию подтвердило и написало, что корабль "получил повреждение" в результате атаки ВСУ. Уже 5 ноября Воздушные Силы ВСУ подтвердили, что корабль последовал за "Москвой" ко дну. Что известно об этом новейшем носителе ракет "Калибр", который даже не участвовал в плавании, читайте в тексте 24 Канала.

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За "Москвой" последовал носитель "Калибров"

После атаки Вооруженных Сил Украины на завод в Керчи 24 Канал со ссылкой на собственные источники писал, что наши военные поразили вражеский корабль типа "Каракурт", который может нести вражеские ракеты типа "Калибр". Речь идет о новом ракетном корабле, который только должны были передать в состав Черноморского флота России. Ведь судно находилось на этапе дооснащения.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что корабль еще даже не участвовал в плавании. Враги только готовились вывести его в море и атаковать из него Украину.

В телеграм-канале "Николаевский Ванек" вечером 4 ноября написали, что они зафиксировали не менее 3 прилета по малому ракетному кораблю "Аскольд", который стоял южнее Керчи. Это судно проекта 22800 "Каракурт".

Известно, что корабли этого проекта могут нести крылатый ракетный комплекс наземного применения "Калибр", размещенный в системе вертикального пуска. Более того, в перспективе из них планировали выпускать гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Суда этого проекта относительно не велики по размерам или водоизмещению, поэтому могут действовать в прибрежных водах, плавать по внутренним речным коммуникациям, выполнять задачи в Балтийском и Черном морях. Писали, что корабли этого проекта отличались повышенной мореходностью, высокой маневренностью, малой радиолокационной заметностью и могут нести беспилотники Орлан-10".

Что известно об уничтоженном ВСУ корабле России

Корабль "Аскольд" относится к российскому проекту малых ракетных кораблей типа "Каракурт". Это российский многоцелевой ракетно-артиллерийский корабль малого водоизмещения ближней морской зоны, то есть малый корвет, который принадлежит к кораблям третьего ранга. Его предназначение – вести боевые действия в ближней морской зоне, выполнять задачи в мирное время.

Портал "Милитарный" писал, что корабль "Аскольд" спустили на воду в сентябре 2021 года. Тогда отмечали, что судно является малым ракетным кораблем типа "Каракурт" и спроектировали его в Центральном морском конструкторском бюро "Алмаз".



Так "Аскольд" выглядел в 2021 году

Тогда журналисты называли характеристики корабля:

60 метров длины и 10 метров ширины с 4-метровой осадкой;

его максимальная скорость хода – 30 узлов;

дальность плавания – 2500 миль;

водоизмещение – 860 тонн;

автономность – 15 суток;

двигатель – два дизельных двигателя М-507Д-1 мощностью по 7 360 киловатт каждый и газотурбинным двигателем М70ФРУ мощностью 8830 киловатт;

скорость – до 35 узлов;

имеет на вооружении модернизированную артустановку АК-176МА калибра 76,2 миллиметра, два зенитных арткомплекса АК-630М, ударный ракетный комплекс "Калибр-НК".

Издание "Радио Свобода" написало, что по состоянию на февраль 2022 года Россия строила в Керчи несколько кораблей.

малые ракетные корабли "Амур", "Аскольд", "Циклон";

кабельные составители "Волга", "Вятка";

десантные корабли "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко".

Известно, что "Циклон" был передан Черноморскому флоту в 2023 году, а о других данных не было. Однако была информация, что Кремль планировал передать флоту еще 3 корабля.

Кстати, "Аскольд" стал вторым после "Циклона" кораблем проекта, изготовленного в Керчи. Журналисты отметили, что стоимость одного такого корабля – 10 миллиардов рублей.

Действительно ли на заводе в Керчи был "Аскольд"

Аналитик MT Anderson, ссылаясь на спутниковые снимки, предполагал, что 2 ноября "Аскольд" находился на морских испытаниях в Новороссийске.

В свою очередь OSINT-аналитик Оливер Александер написал, что утром 4 ноября на судостроительном заводе стоял один корабль проекта 22 800 "Каракурт".



Аналитик показал спутниковые фото завода от 4 ноября 2023 года

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На заводе в Керчи был пожар