Поражение корабля "Циклон": СМИ показали спутниковые снимки последствий удара по Севастополю
Источник:"Радио Свобода"
Во временно оккупированном Севастополе в ночь на 19 мая поразили российский малый ракетный корабль "Циклон". Журналисты показали спутниковые снимки с последствиями удара по судну оккупантов.
Стоит отметить, что корабль "Циклон" был достаточно новым судном у захватчиков. Он был заложен в 2016 году и спущен на воду в 2020 году.
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Спутниковые снимки после поражения "Циклона" в Крыму
Журналисты "Радио Свобода" отметили, что снимок севастопольской бухты Инженерная за 23 мая опубликовала российская служба издания. На снимке видны разрушения на месте попадания ракеты.
На кадре можно увидеть, что рядом с местом разрушения был малый ракетный корабль "Циклон", носитель ракет "Калибр", которыми Россия обстреливает Украину с моря.
Как выглядит последствия удара по "Циклону" в Севастополе / Видео "Радио Свободы"
Стоит отметить, что ранее аналитики Conflict Intelligence Team писали, что получили от своего источника фотографию с места, на которой видно торчащую из воды мачту "Циклона". Также косвенно о затоплении российского судна свидетельствует и наличие на месте спасательного катера, который можно увидеть на спутниковых снимках.
Украина уничтожила российский корабль "Циклон"
- В Генштабе ВСУ 21 мая рассказали, что Силы обороны в ночь на 19 мая поразили российский ракетный корабль в Севастополе. Речь идет о судне "Циклон" проекта 22800.
- Подтвердили поражение и расследователи Conflict Intelligence Team. В их материале не сообщается, какие повреждения получил корабль и подлежит ли он восстановлению.
- Однако российские захватчики о своих потерях во флоте официально, как всегда, не сообщали ничего. В то же время после атаки в Крыму 19 мая ВМС Украины и Генштаб ВСУ заявили об уничтожении тральщика "Ковровец". Однако мониторинговые каналы начали писать, что на самом деле пострадал МРК "Циклон".
- Стоит отметить, что представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук также официально подтвердил уничтожение "Циклона" и добавил, что это последний носитель крылатых ракет типа "Калибр", базировавшийся во временно оккупированном Крыму. Подробнее о характеристиках этого новейшего корабля – читайте в материале.