За три года в строю ни одного пуска: в ВМС ответили, почему Россия не использует "Циклон" для атак

Корабль "Циклон" является ракетоносителем, который Россия построила на территории временно оккупированного Крыма. Однако оккупанты еще ни разу не применили это судно для атак. В ВМС ответили, в чем дело.

По словам спикера Военно-морских сил Дмитрия Плетенчука, россияне достроили корабль "Циклон" еще три года назад. Может быть сразу несколько причин, почему они его еще использовали для атак, – информирует 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.

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Корабль-неудачник

Как отметил спикер, может речь идти, как и о технических проблемах, так и о неготовности экипажа. Хотя Плетенчук добавляет, что оба варианта звучат довольно странно, поскольку корабль уже несколько лет находится на службе.

"Циклон" уже несколько лет в строю – фактически уже около трех лет как достроен. И можно сказать, что он не прошел все государственные испытания. Потому что стрельбы (запуски ракет – 24 Канал) туда тоже входят. И по состоянию на сейчас, так, имеем такой факт, что он ракеты не запускал,

– заявил представитель ВМС.

В целом со слов Плетенчука понятно, что эта ситуация с "Циклоном" кажется крайне странной, поскольку он построен как раз для запуска ракет. Однако важно, что у него на борту есть также "Панцирь-С" – противовоздушная система, которую оккупанты иногда все же применят.

Ситуация в море