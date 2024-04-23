Серьезная потеря: Плетенчук объяснил, какие задачи выполнял корабль "Коммуна"

Украинские силы 21 апреля поразили во временно оккупированном Севастополе корабль "Коммуна". Хотя судно было старейшим в российском флоте, однако имело достаточно современное оборудование.

Корабль “Коммуна” – серьезная потеря для врага. Спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук объяснил 24 каналу, что это судно было уникальным.

Читайте также Получил ли повреждения корабль "Коммунна" в результате удара: что показали спутниковые снимки

Выполнял серьезные задачи

Дмитрий Плетенчук отметил, что корабль "Коммуна" выполнял достаточно серьезные задачи. Это суднообеспечение. Он мог обслуживать подводные лодки, работал на месте уничтожения крейсера "Москва", поднимая с глубины важные элементы его технического оборудования.

Это достаточно серьезная потеря. Несмотря на то, что в составе Черноморского флота России до сих пор достаточно именно вспомогательного флота. То есть различных суден обеспечения, плавучих кранов, плавучих мастерских. Они так же могут выполнять некоторые функции. Но некоторые задачи мог выполнять только этот корабль,

– подчеркнул спикер.

Поражение российского корабля "Коммуна": главное