Получил ли повреждения корабль "Коммуна" в результате удара: что показали спутниковые снимки

В сети появились спутниковые снимки корабля "Коммуна", который недавно был атакован ВСУ. Судя по фото, судно не получило значительных повреждений.

Напомним, что утром 21 апреля во временно оккупированном Севастополе раздавались взрывы. Впоследствии спикер Военно-морских сил ВСУ рассказал, что там был поражен корабль "Коммуна".

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Что видно на спутниковых снимках

Судя по спутниковым снимкам, "Коммуна" все же не получила значительных повреждений. Для сравнения OSINT-аналитик опубликовал две фотографии – 20 (до атаки) и 22 (после атаки) апреля. Сейчас судно находится на том же месте, где по нему нанесли удар.

Спутниковые снимки корабля "Коммуна" / Фото MT Anderson

В то же время БДК проекта 775 и сторожевой корабль проекта 1135 "Буревестник", стоявшие рядом с "Коммуной", были перемещены в другие места.

Теперь рядом с "Коммуной" появился разведывательный корабль "Иван Хурс", который с конца марта находился на ремонте. Он был поврежден в результате ракетной атаки ВСУ 24 марта

Что известно о поражении корабля "Коммуна"