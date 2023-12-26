"А если бы у Украины были ATACMS и Taurus": Ходжес отреагировал на удар по БДК "Новочеркасск"

Украинские военные могут выгнать россиян из Крыма при соответствующем вооружении. Именно от партнеров Украины зависит, будут ли россияне продолжать использовать аннексированный Крым против украинцев.

Такое мнение высказал бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, прокомментировав в сети X уничтожение большого десантного корабля "Новочеркасск", информирует 24 Канал.

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Украине нужны дальнобойные ракеты

Генерал подчеркнул, что российские оккупанты не смогли бы использовать гражданскую инфраструктуру для атак в оккупированном Крыму, если бы украинские союзники и партнеры предоставили Силам обороны больше дальнобойных ракет.

Если бы у Украины была еще сотня ATACMS, TAURUS, Storm Shadow или SCALP? Крым стал бы непригодной для России базой. Ни военно-морского флота, ни военно-воздушных сил, ни запусков дронов против гражданских, ни логистического узла для поддержки российской обороны на Юге Украины, ни Керченского моста.

– отметил Бен Ходжес.

Напомним, после того, как Украина получила дальнобойные ракеты ATACMS, в Германии сделали заявление об их ракетах Taurus, которые официальный Киев также просил. Там отметили, что пока Берлин не будет поставлять Украину дальнобойные ракеты Taurus. О причинах такого решения в Берлине не сказали.

Заметьте! Дальнобойные ракеты действительно помогают Силам обороны уничтожать суда ЧФ России, которые оккупанты используют для перевозки военных грузов на фронт и атак на украинские города. В общей сложности ВСУ смогли успешно атаковать 16 российских военных кораблей. 11 из них были уничтожены, в том числе ракетный крейсер "Москва".

После ракетной атаки ВСУ на порт Бердянска в марте 2022 года был затоплен БДК "Саратов". Еще два БДК, "Новочеркасск" и "Цезарь Куников" тогда же получили повреждения. В августе 2023 года морские беспилотники атаковали БДК "Оленьогорский горняк".

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