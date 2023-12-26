Удар по БДК "Новочеркасск": росСМИ назвали имена 2 окупантов-офицеров, которые были на корабле

26 декабря 2023, 20:48
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Во временно оккупированном Крыму был поражен большой десантный корабль "Новочеркасск" россиян. Кремлевские СМИ предполагают, что на его борту было по меньшей мере два офицера.

Собственно, в ночь на 26 декабря в районе Феодосии, где базировался этот фрегат Черноморского флота врага, было громко. Со ссылкой на российские медиа 24 Канал пишет об оккупантах, которые могли находиться на этом судне в "судьбоносный" для них момент.

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Кто был на борту десантника

Общий экипаж десантника насчитывал, вероятно, 98 человек. На борту, когда корабль находился под ракетным ударом, находились моряки, среди них – по меньшей мере два офицера:

  • офицер ВМФ Евгений Ивашев;
  • командир судна Николай Степаненко.

Пропагандисты ссылаются на родственников военных, а также уверяют, цитируя, командира БДК "Новочекарск", что якобы никто не пострадал.


Кто был на БДК "Новочеркасск" во время ракетного удара / Фото с росСМИ

Обратите внимание!

На фото у Ивашева погоны капитан-лейтенанта. Его жена в комментарии журналистам сказала, что муж: "Относительно нормально". В то же время супруга Степаненко на момент звонка от СМИ "еще не общалась с мужем".

Как ни странно, в Кремле подтвердили поражение десантника. Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов даже писал об одном погибшем и четырех пострадавших в результате этой атаки.

Вражеские информационные ресурсы оправдывают гауляйтера, отмечая, что эти цифры относятся "исключительно к гражданским", поскольку военные потери, очевидно, нельзя публиковать.

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Больше об атаке на "Новочеркасск"

  • На ночном видео, которое обнародовали жители Феодосии, видно: ракетный удар привел к большому взрыву на судне "Новочеркасск".
  • Вместе с тем, дневные фото БДК подтверждают его немалые повреждения и тот факт, что он вскоре утонул после поражения.
  • Командующий Воздушными силами Николай Олещук комментировал атаку, уточняя, что ударила Украина по кораблю 26 декабря, около 02:30.
  • "А флот России становится все меньше. На этот раз вслед за флагманом Черноморского флота России – крейсером "Москва", следует большой десантный корабль "Новочеркасск", – сказал он.
  • Интересно, что уже вечером так называемое министерство внутренних дел России объявило в розыск командующего, фактически подтвердив его достижение.
  • Эксперты предполагают, что поразили "Новочеркасск" ракеты от иностранных партнеров: либо Shadow, либо Scalp.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак