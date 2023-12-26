Удар по БДК "Новочеркасск": росСМИ назвали имена 2 окупантов-офицеров, которые были на корабле
Во временно оккупированном Крыму был поражен большой десантный корабль "Новочеркасск" россиян. Кремлевские СМИ предполагают, что на его борту было по меньшей мере два офицера.
Собственно, в ночь на 26 декабря в районе Феодосии, где базировался этот фрегат Черноморского флота врага, было громко. Со ссылкой на российские медиа 24 Канал пишет об оккупантах, которые могли находиться на этом судне в "судьбоносный" для них момент.
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Кто был на борту десантника
Общий экипаж десантника насчитывал, вероятно, 98 человек. На борту, когда корабль находился под ракетным ударом, находились моряки, среди них – по меньшей мере два офицера:
- офицер ВМФ Евгений Ивашев;
- командир судна Николай Степаненко.
Пропагандисты ссылаются на родственников военных, а также уверяют, цитируя, командира БДК "Новочекарск", что якобы никто не пострадал.
Кто был на БДК "Новочеркасск" во время ракетного удара / Фото с росСМИ
Как ни странно, в Кремле подтвердили поражение десантника. Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов даже писал об одном погибшем и четырех пострадавших в результате этой атаки.
Вражеские информационные ресурсы оправдывают гауляйтера, отмечая, что эти цифры относятся "исключительно к гражданским", поскольку военные потери, очевидно, нельзя публиковать.
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Больше об атаке на "Новочеркасск"
- На ночном видео, которое обнародовали жители Феодосии, видно: ракетный удар привел к большому взрыву на судне "Новочеркасск".
- Вместе с тем, дневные фото БДК подтверждают его немалые повреждения и тот факт, что он вскоре утонул после поражения.
- Командующий Воздушными силами Николай Олещук комментировал атаку, уточняя, что ударила Украина по кораблю 26 декабря, около 02:30.
- "А флот России становится все меньше. На этот раз вслед за флагманом Черноморского флота России – крейсером "Москва", следует большой десантный корабль "Новочеркасск", – сказал он.
- Интересно, что уже вечером так называемое министерство внутренних дел России объявило в розыск командующего, фактически подтвердив его достижение.
- Эксперты предполагают, что поразили "Новочеркасск" ракеты от иностранных партнеров: либо Shadow, либо Scalp.