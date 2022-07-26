В ВМС рассказали, сколько вражеских кораблей сейчас в морях Украины
26 июля 2022 , 12:20Читати новину українською
Источник:ВМС ВС Украины
россия атакует мирные города Украины из акватории Черного моря, где держит несколько кораблей, оснащенных "Калибрами". Также оккупанты держат корабельную группировку в Азовском море.
В Азовском море находится до 7 кораблей и катеров врага
В ВМС ВС Украины рассказали, что по состоянию на 26 июля в Черном море в готовности к применению оружия по гражданской инфраструктуре привлечены 2 вражеских носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр".
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Кроме того, к вражеским 7 кораблей и катерам находятся в Азовском море для контроля морских коммуникаций. Из-за оккупации Мариуполя и части территории Запорожской области Украина потеряла выход к Азовскому морю.К сведению. В болгарской акватории Черного моря начались военные учения НАТО – "Бриз". В учениях принимают участие 24 боевых и вспомогательных корабля и катера, 5 самолетов, 4 вертолета и 1390 военнослужащих военно-морских сил.
россия обстреляла Затоку из Черного моря
- 26 июля около 5 утра появилась информация о мощном взрыве в Одесской области. Враг атаковал Одесскую область со стратегических самолетов из акватории Черного моря.
- Оккупанты выпустили по Одесской области несколько ракет воздушного базирования. Вражеские ракеты попали в частные здания в Затоке, из-за чего они загорелись.
- В 11:45 в пресс-службе ГСЧС сообщили, что пожар, который произошел в результате ракетного удара по селу Затока, был ликвидирован. Сообщается, что травмировался один человек.
- Следует добавить, что 26 июля россия нанесла ракетный удар и по Николаевской области, атаковав портовую инфраструктуру. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что россияне выпустили по Николаевской области сразу 18 ракет.
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