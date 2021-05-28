КОРДовец в Мариуполе сбил двух школьниц-сестер: ему объявили подозрение

28 мая 2021 , 07:14
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Источник:

ГБР

Прокуратура сообщила 32-летнему начальнику управления КОРД в Мариуполе о подозрении. Он совершил ДТП, в котором пострадали две школьницы.

Авария с пострадавшими детьми произошла еще в марте 2019 года. Следовательно, через два года после ДТП следователи теруправления Государственного бюро расследований выдвинули мужчине подозрение.

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ДТП с полицейским в Мариуполе

  • 9 марта 2019 года, около 9:00, полицейский ехал за рулем служебного авто Mitsubishi L200.
  • Событие произошло в Левобережном районе Мариуполя. Во время проезда перекрестка наехал на двух девушек-сестер 9 и 10 лет.
  • В результате ДТП одна из девушек получила травмы средней тяжести.
  • Водитель – 33-летний заместитель начальника управления – начальник отдела оперативного реагирования управления КОРД в Донецкой области.


Аварию мужчина совершил на служебном авто / Фото ГБР

Что грозит полицейскому

Правоохранителя подозревают в нарушении правил безопасности движения, что нанесло травмы средней тяжести.


КОРДовцу сообщили о подозрении / Фото ГБР

В случае доказательства вины ему грозит ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на такое же время.

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Автор: Вероніка Климська