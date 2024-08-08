Где расположено Коренево Курской области, вблизи которого идут бои: показываем на карте

В Курской области третий день идут бои после "прорыва" границы. РосСМИ сообщают, что ВСУ уже видели якобы вблизи поселка Коренево.

Расположено оно на западе Курской области. А еще – относится к украинскому этническому и культурному краю Восточная Слобожанщина.

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Где расположено Коренево

Поселок Коренево расположен примерно в 25 километрах от границы Украины в Сумской области. А до Курска от Коренева – почти 130 километров.

Это небольшой рабочий поселок площадью 12,55 квадратных километров. По последним данным, там проживает 5,5 тысяч человек.

К слову, в Кореневом расположен завод по производству электрических аппаратов и комплектующих, зернохранилище, завод по строительству газовых сетей, энергетические предприятия и скорее всего уже нерабочая нефтебаза. Один из заводов горел в ночь на 16 июля после атаки БпЛа.

Есть в поселке также железнодорожная станция, которая по последним данным росСМИ, с 8 августа закрыта для пассажиров.

Где расположено Коренево: смотрите на карте

Добавим, что о боях вблизи Коренева стало известно в среду, 7 августа. Местные жители якобы сообщали, что видели там ВСУ. В общем Россия могла потери контроль над своей территорией на общей площади до 350 квадратных километров.