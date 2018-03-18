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Королевский мятежник: принц Уильям проехал по улицам Лонлона на мотоцикле

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Принц Уильям проехал по улицам Лондона на мотоцикле
Принц Уильям проехал по улицам Лондона на мотоцикле / Фото из соцсетей

Британский монарх, который ожидает появления третьего ребенка, решил побунтовать, проехав по улицам Лондона на дорогом мотоцикле. Так, принц Уильям нарушил обещание: оседлал Ducati несмотря на просьбы Кейт Миддлтон больше этого не делать во время ее беременности из-за лишних переживаний.

Несмотря на плотный график в семье британской семьи монарх все же находит время и для развлечений, сообщает​ The Daily Mail.

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Принц Уильям не забыл о старых увлечениях и принял участие в футбольном соревновании. Герцог Кембриджский присоединился к команде "Вильсон", одев фиолетовую футболку и белые шорты британской сборной по футболу. В наряде принц Уильям подчеркнул свою приверженность спортивному клубу "Астон Вилла", одев носки с бордово-синими полосками.

Принц Уильям сыграл в футбол

Инсайдеры издания утверждают, что член королевской семьи не получил никаких привилегий, поэтому наравне с другими носился по полю и вступал в борьбу за мяч. В конце матча он, по традиции, пожал всем игрокам руку.

Принц Уильям играл за футбольную команду "Уильямс"

Футболисты и герцог Кембриджский после матча

Однако общественность удивило не то, что принц Уильям играл в футбол, а то, что он прибыл к месту проведения матча на мотоцикле Ducati Hypermotard. Хотя герцог был одет в защитную одежду – шлем и куртку – однако эта затея сильно встревожила СМИ из-за нарушения его обещания Кейт Миддлтон, которое он дал в присутствии журналистов еще в 2015 году.

Принц Уильям на мотоцикле

Теги: LifeStyle Великобритания Королівська сім'я
Источник: 24 Канал
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