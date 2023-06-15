Мечты нет, только розыск: какие шансы арестовать экснардепку Королевскую

Бывшую народную депутатку от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Наталию Королевскую объявили в розыск. Она сбежала из Украины 22 февраля 2022 года.

Наталья Королевская, будучи нардепкой, мечтала о медийной популярности, теперь же она ее получила, впрочем, находясь в розыске под прицелом у спецслужб. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Задержат ли Королевскую

Борис Тизенхаузен убежден, если украинские спецслужбы захотят, то непременно найдут предательницу, где бы она ни была. Впрочем, вопрос в том, как сильно нужно захотеть это сделать.

Тем более что повод для этого есть, ведь Королевскую подозревают в недостоверном декларировании. Также стало известно, что у нее есть дом в Подмосковье и участок земли.

Прекрасно было бы, если бы не только Королевскую, но и Илью Киву каким-то образом вернули бы назад – мы бы ему задали очень много вопросов,

– добавил он.

Илья Кива – скандальный экснардеп Верховной Рады Украины, обвиняемый в государственной измене и пропаганде войны. Предатель неоднократно называл Украину шлюхой, а самих украинцев рабами. Пока он скрывается в России и прославляет режим Путина. Еще находясь в Украине, Кива откровенно подыгрывал российской пропаганде, а ныне находится в международном розыске.

К сожалению, украинских беглых нардепов много. Они, оказавшись в водовороте российской пропаганды, откровенно обвиняют Украину во всех бедах в эфирах "рота Кремля" Владимира Соловьева. Впрочем, эффективная работа СБУ поможет наказать всех предающих Украину.

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