Новости коронавируса 8 июня: 7 миллионов больных в мире, где в Украине не ослабят карантин
В мире количество случаев коронавируса превысило 7 миллионов. В Украине в семи регионах до сих пор не могут ослабить карантин. Львов просит смягчить ограничения. В Виннице вспышка COVID-19 в ЗАГСе. Новая Зеландия заявила о победе над коронавирусом. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 8 июня.
Новости о коронавирусе в Украине 8 июня
Статистика распространения коронавируса
По состоянию на 8 июня в Украине обнаружили 27 462 случая COVID-19. За сутки 7 июня медики обнаружили 463 новых больных.
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К сожалению, умерло 9 человек с коронавирусом. Таким образом, количество летальных исходов выросло до 797. В то же время за все время пандемии в Украине выздоровели 12 195 человек.
Распространения коронавируса в Украине по регионам:
- Винницкая область – 1 150;
- Волынская область – 1 079;
- Днепропетровская область – 971;
- Донецкая область – 231;
- Житомирская область – 897;
- Закарпатская область – 1386;
- Запорожская область – 496;
- Ивано-Франковская область – 1582;
- Кировоградская область – 559;
- Киев – 3 490;
- Киевская область – 1 812;
- Львовская область – 2162;
- Луганская область – 54;
- Николаевская область – 309;
- Одесская область – 1 002;
- Полтавская область – 274;
- Ровненская область – 2 071;
- Сумская область – 193;
- Тернопольская область – 1 294;
- Харьковская область – 1 287;
- Херсонская область – 179;
- Хмельницкая область – 518;
- Черновицкая область – 3 698;
- Черкасская область – 469;
- Черниговская область – 299.
Обратите внимание! В сводке нет данных из временно оккупированных районов Донецкой, Луганской областей и оккупированной АР Крым и города Севастополя.
Кратко об эпидемии в Украине
- За сутки коронавирус обнаружили еще у 51 медработника. По состоянию на 8 июня COVID-19 зафиксировали в 5 101 украинского медика. В целом медики составляют 18,5% от общего количества больных на коронавирус в Украине.
- Сейчас 977 медиков находятся на госпитализации, 29 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. От начала эпидемии выздоровели уже 2 857 работников медицинской сферы. К сожалению, еще 39 умерли от осложнений, вызванных болезнью.
- Тем временем в Вооруженных силах Украины зафиксировали еще 1 новый случай заболевания COVID-19. По состоянию на 8 июня в рядах ВСУ 142 человека болеют на коронавирус. Четверо военных умерли.
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Главные новости коронавируса в Украине 8 июня
Какие области не могут ослабить карантин: список
По состоянию на 8 июня не готовы перейти к следующему этапу ослабления карантина такие регионы:
- Киев (отметим, что в области карантин могут ослабить);
- Львовская область;
- Ровненская область;
- Черновицкая область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Черниговская область.
Во всех 7 регионах для ослабления карантина не соответствует необходимой норме показатель инцидентности. Однако показатели загруженности коек в больницах и количества тестирований здесь, как и в остальных областях, соответствующих требованиям Минздрава.
Что такое показатель инцидентности?Одним из признаков адаптивного карантина, который ввели в Украине, является инцидентность. То есть количество новых больных за последние 7 дней на 100 тысяч населения. Этот показатель установлен на уровне 12.
Во Львове просят ослабить карантин
Власти Львова просят правительство разрешить области перейти к следующему этапу ослабления карантина. В частности, возобновить работу фитнес-центров и всех маршрутов в режиме спецперевозок. На выходных местная власть во Львове провела совместное с премьер-министром Денисом Шмыгалем совещание, сообщил мэр города Андрей Садовый.
По его словам, до 150 тысяч человек ежедневно приезжают во Львов из окрестных городов и сел. Уже третий месяц им приходится искать альтернативные способы, чтобы доехать до города.
Актуально Во Львове фитнес-клубы заявили об открытии вопреки карантинным запретам
Восстановление работы баз отдыха
Базы отдыха в Украине могут возобновить работу уже с 10 июня. Условие – в регионе должны быть соблюдены все правила для очередного этапа ослабления карантинных ограничений. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Правила работы баз отдыха, санаториев, хостелов:
- администрация заведения должна проводить температурный скрининг и обеспечивать антисептиками в местах общего пользования;
- рекомендовано ввести онлайн-регистрацию;
- отдыхающие должны соблюдать дистанцию и находиться в масках или респираторах в местах общего пользования;
- если у человека есть признаки заболевания, его следует изолировать. При условии многоместного размещения, изолировать изолировать и тех, кто проживал с ним.
В Киеве возобновили движение электрички
В Киеве с 8 июня снова заработала Городская электричка. Правда, восстановила она движение лишь частично. Поезда будут курсировать в часы "пик", а также по субботам и воскресеньям. Уже появился график движения.
- Станция Троещина – станция Троещина-2 – станция Почайная
График движения городской электрички по маршруту Троещина – Почайна
- Станция Почайная – станция Троещина-2 – станция Троещина
График движения городской электрички по маршруту Почайная – Троещина
Пока неизвестно, когда полноценно восстановят движение городских электропоездов по Киевскому железнодорожному кольцу. Эту информацию в Киевпастрансе пообещали обнародовать дополнительно.
Вспышка коронавируса в ЗАГСе
В Виннице центральный ЗАГС прекратил принимать заявления на регистрацию браков. Все из-за того, что учреждение закрыли на карантин в результате вспышки коронавируса. COVID-19 подтвердили у 3 сотрудников, а остальная часть коллектива еще ожидает своих результатов.
Новости о коронавирусе в мире за 8 июня
Статистика заболевания
Всего в мире 7 030 634 человека заболели коронавирусом. Из-за болезни умерли уже 403 103 человека. Однако 3 148 570 больных выздоровели.
Важно Количество больных коронавирусом в мире перевалило за 7 миллионов
Топ-5 стран по количеству инфицированных
- США – 1 942 363;
- Бразилия – 691 758;
- Россия – 476 043;
- Великобритания – 287 621;
- Индия – 258 090.
График новых случаев коронавируса и смертности от COVID-19 в мире / Скриншот с worldometers
Главные новости коронавируса в мире 8 июня
В России снизилась смертность от COVID-19
В России за сутки зарегистрировали 112 смертей от осложнений, вызванных коронавирусом. Это самый низкий показатель с 25 мая. В течение суток 7 июня в России обнаружили 8 984 больных коронавирусом. С начала пандемии количество инфицированных в стране достигло 476 043 случаев.
Обратите внимание! Официальные данные в России о летальности от болезни до сих пор остаются значительно ниже, чем в других странах со схожей эпидемиологической ситуацией. Поэтому несколько иностранных информационных агентств провели свое расследование и выяснили, что эти цифры являются заниженными.
В Индии – пик COVID-19 за день до ослабления карантина
В Индии 7 июня зафиксировали больше всего новых случаев коронавируса. За сутки количество случаев возросло на 9 971. Пик заболевания произошел всего за день до очередного этапа ослабления карантина. Более того, Индия вышла на 5 место в мире по числу инфицированных. И обогнала по этому показателю Испанию, которая уже долгое время находится в лидерах.
Как Индия ослабляет карантин
- В стране разрешили работу предприятий и магазинов.
- Восстановили железнодорожное сообщение.
- Также разрешены внутренние авиаперелеты.
Смотрите фото из Индии во время пандемии (Фото АР):
Новая Зеландия победила коронавирус
В Новой Зеландии не осталось активных случаев COVID-19. По словам главы правительства страны Джасинды Ардерн, на протяжении последних 12 дней в стране не госпитализировали больных с коронавирусом. Кроме того, уже прошло 40 дней с последней передачи инфекции между людьми, а также 22 дня от последней самоизоляции контактных лиц.
Поэтому Новая Зеландия перейдет к снятию карантина уже 9 июня.
Что изменится в стране
- общественные мероприятия будут проходить без ограничений;
- розничная торговля и гостиницы будут работать в обычном режиме;
- общественный транспорт полностью возобновит работу.
Сейчас в Новую Зеландию могут въехать только жители страны и их ближайшие родственники. Все, кто пересекает границу, должны 14 дней провести на самоизоляции. Ардерн подчеркнула, что пока не знает, когда пограничные ограничения отменят