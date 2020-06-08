В мире количество случаев коронавируса превысило 7 миллионов. В Украине в семи регионах до сих пор не могут ослабить карантин. Львов просит смягчить ограничения. В Виннице вспышка COVID-19 в ЗАГСе. Новая Зеландия заявила о победе над коронавирусом. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 8 июня.

Новости о коронавирусе в Украине 8 июня

Статистика распространения коронавируса

По состоянию на 8 июня в Украине обнаружили 27 462 случая COVID-19. За сутки 7 июня медики обнаружили 463 новых больных.

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К сожалению, умерло 9 человек с коронавирусом. Таким образом, количество летальных исходов выросло до 797. В то же время за все время пандемии в Украине выздоровели 12 195 человек.

Распространения коронавируса в Украине по регионам:

Винницкая область – 1 150;

Волынская область – 1 079;

Днепропетровская область – 971;

Донецкая область – 231;

Житомирская область – 897;

Закарпатская область – 1386;

Запорожская область – 496;

Ивано-Франковская область – 1582;

Кировоградская область – 559;

Киев – 3 490;

Киевская область – 1 812;

Львовская область – 2162;

Луганская область – 54;

Николаевская область – 309;

Одесская область – 1 002;

Полтавская область – 274;

Ровненская область – 2 071;

Сумская область – 193;

Тернопольская область – 1 294;

Харьковская область – 1 287;

Херсонская область – 179;

Хмельницкая область – 518;

Черновицкая область – 3 698;

Черкасская область – 469;

Черниговская область – 299.

Обратите внимание! В сводке нет данных из временно оккупированных районов Донецкой, Луганской областей и оккупированной АР Крым и города Севастополя.

Кратко об эпидемии в Украине

За сутки коронавирус обнаружили еще у 51 медработника. По состоянию на 8 июня COVID-19 зафиксировали в 5 101 украинского медика. В целом медики составляют 18,5% от общего количества больных на коронавирус в Украине.

Сейчас 977 медиков находятся на госпитализации, 29 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. От начала эпидемии выздоровели уже 2 857 работников медицинской сферы. К сожалению, еще 39 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Тем временем в Вооруженных силах Украины зафиксировали еще 1 новый случай заболевания COVID-19. По состоянию на 8 июня в рядах ВСУ 142 человека болеют на коронавирус. Четверо военных умерли.

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Главные новости коронавируса в Украине 8 июня

Какие области не могут ослабить карантин: список

По состоянию на 8 июня не готовы перейти к следующему этапу ослабления карантина такие регионы:

Киев (отметим, что в области карантин могут ослабить);

Львовская область;

Ровненская область;

Черновицкая область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Черниговская область.

Во всех 7 регионах для ослабления карантина не соответствует необходимой норме показатель инцидентности. Однако показатели загруженности коек в больницах и количества тестирований здесь, как и в остальных областях, соответствующих требованиям Минздрава.

Что такое показатель инцидентности?Одним из признаков адаптивного карантина, который ввели в Украине, является инцидентность. То есть количество новых больных за последние 7 дней на 100 тысяч населения. Этот показатель установлен на уровне 12.

Во Львове просят ослабить карантин

Власти Львова просят правительство разрешить области перейти к следующему этапу ослабления карантина. В частности, возобновить работу фитнес-центров и всех маршрутов в режиме спецперевозок. На выходных местная власть во Львове провела совместное с премьер-министром Денисом Шмыгалем совещание, сообщил мэр города Андрей Садовый.

По его словам, до 150 тысяч человек ежедневно приезжают во Львов из окрестных городов и сел. Уже третий месяц им приходится искать альтернативные способы, чтобы доехать до города.

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Восстановление работы баз отдыха

Базы отдыха в Украине могут возобновить работу уже с 10 июня. Условие – в регионе должны быть соблюдены все правила для очередного этапа ослабления карантинных ограничений. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Правила работы баз отдыха, санаториев, хостелов:

администрация заведения должна проводить температурный скрининг и обеспечивать антисептиками в местах общего пользования;

рекомендовано ввести онлайн-регистрацию;

отдыхающие должны соблюдать дистанцию и находиться в масках или респираторах в местах общего пользования;

если у человека есть признаки заболевания, его следует изолировать. При условии многоместного размещения, изолировать изолировать и тех, кто проживал с ним.

В Киеве возобновили движение электрички

В Киеве с 8 июня снова заработала Городская электричка. Правда, восстановила она движение лишь частично. Поезда будут курсировать в часы "пик", а также по субботам и воскресеньям. Уже появился график движения.

Станция Троещина – станция Троещина-2 – станция Почайная

График движения городской электрички по маршруту Троещина – Почайна

Станция Почайная – станция Троещина-2 – станция Троещина



График движения городской электрички по маршруту Почайная – Троещина

Пока неизвестно, когда полноценно восстановят движение городских электропоездов по Киевскому железнодорожному кольцу. Эту информацию в Киевпастрансе пообещали обнародовать дополнительно.

Вспышка коронавируса в ЗАГСе

В Виннице центральный ЗАГС прекратил принимать заявления на регистрацию браков. Все из-за того, что учреждение закрыли на карантин в результате вспышки коронавируса. COVID-19 подтвердили у 3 сотрудников, а остальная часть коллектива еще ожидает своих результатов.

Новости о коронавирусе в мире за 8 июня

Статистика заболевания

Всего в мире 7 030 634 человека заболели коронавирусом. Из-за болезни умерли уже 403 103 человека. Однако 3 148 570 больных выздоровели.

Важно Количество больных коронавирусом в мире перевалило за 7 миллионов

Топ-5 стран по количеству инфицированных

США – 1 942 363;

Бразилия – 691 758;

Россия – 476 043;

Великобритания – 287 621;

Индия – 258 090.

График новых случаев коронавируса и смертности от COVID-19 в мире / Скриншот с worldometers

Главные новости коронавируса в мире 8 июня

В России снизилась смертность от COVID-19

В России за сутки зарегистрировали 112 смертей от осложнений, вызванных коронавирусом. Это самый низкий показатель с 25 мая. В течение суток 7 июня в России обнаружили 8 984 больных коронавирусом. С начала пандемии количество инфицированных в стране достигло 476 043 случаев.

Обратите внимание! Официальные данные в России о летальности от болезни до сих пор остаются значительно ниже, чем в других странах со схожей эпидемиологической ситуацией. Поэтому несколько иностранных информационных агентств провели свое расследование и выяснили, что эти цифры являются заниженными.

В Индии – пик COVID-19 за день до ослабления карантина

В Индии 7 июня зафиксировали больше всего новых случаев коронавируса. За сутки количество случаев возросло на 9 971. Пик заболевания произошел всего за день до очередного этапа ослабления карантина. Более того, Индия вышла на 5 место в мире по числу инфицированных. И обогнала по этому показателю Испанию, которая уже долгое время находится в лидерах.

Как Индия ослабляет карантин

В стране разрешили работу предприятий и магазинов.

Восстановили железнодорожное сообщение.

Также разрешены внутренние авиаперелеты.

Смотрите фото из Индии во время пандемии (Фото АР):

Новая Зеландия победила коронавирус

В Новой Зеландии не осталось активных случаев COVID-19. По словам главы правительства страны Джасинды Ардерн, на протяжении последних 12 дней в стране не госпитализировали больных с коронавирусом. Кроме того, уже прошло 40 дней с последней передачи инфекции между людьми, а также 22 дня от последней самоизоляции контактных лиц.

Поэтому Новая Зеландия перейдет к снятию карантина уже 9 июня.

Что изменится в стране

общественные мероприятия будут проходить без ограничений;

розничная торговля и гостиницы будут работать в обычном режиме;

общественный транспорт полностью возобновит работу.

Сейчас в Новую Зеландию могут въехать только жители страны и их ближайшие родственники. Все, кто пересекает границу, должны 14 дней провести на самоизоляции. Ардерн подчеркнула, что пока не знает, когда пограничные ограничения отменят