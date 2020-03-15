Главные новости о коронавирусе 15 марта: в Украине усилят карантин, ученые нашли антитело

В Украине планируют усилить карантин – закроют рестораны, изменят график транспорта. Из Италии эвакуировали украинцев, которые застряли на границе со Словенией. Ученые нашли антитело к инфекции коронавируса. Главные новости о коронавирусе Covid-19 за15 марта.