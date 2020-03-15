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      Главные новости о коронавирусе 15 марта: в Украине усилят карантин, ученые нашли антитело

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      В Украине планируют усилить карантин – закроют рестораны, изменят график транспорта. Из Италии эвакуировали украинцев, которые застряли на границе со Словенией. Ученые нашли антитело к инфекции коронавируса. Главные новости о коронавирусе Covid-19 за15 марта.

      Новости о коронавирусе в Украине 15 марта

      • По состоянию на 15 марта в Украине остается 3 подтвержденных случая коронавируса. Состояние двух буковинцев улучшилось, лихорадки нет. Одна женщина умерла 13 марта.

      Важно Коронавирус: симптомы у людей, профилактика и как пытаются лечить Covid-2019

      • В Украине хотят усилить карантин. Минздрав инициирует закрытие кафе, ресторанов, ТРЦ. Также могут ограничить движение общественного транспорта, ввести дистанционный режим работы. Работать будут только аптеки и продуктовые магазины. Изменения могут внести уже 16-18 марта.
      • Из Италии эвакуировали 123 человек спецрейсом SkyUp. Среди них 98 украинцев, которые застряли на границе со Словенией. Еще 25 человек – из списка, которые согласились дополнительно. С ними на борту находятся двое украинских медиков. Все пассажиры здоровы. После прилета всех поместят на домашнюю обсервацию, за ними будет частичный контроль.
      • 730 украинцев закрыли на карантин в отеле Египта на курорте Шарм-эль-Шейх. Там обнаружили двух отдыхающих, инфицированных коронавирусом. По данным МИД, все украинские туристы здоровы.

      Новости из столицы Есть ли коронавирус в Киеве: что известно

      • МАУ увеличила цены на билеты перед закрытием границы. Уверяют, что это автоматически сделала система. Антимонопольный комитет проверит законность подорожания. Авиакомпании грозит штраф – 10% годового дохода.
      • С 16 марта Украина закрывает границу для иностранцев. С полуночи в Украину можно вернуться только собственным автомобилем. Для въезда в Украину открыты только три пункта пропуска на границе с Польшей: Дорогуск – Ягодин; Гребенне – Рава-Русская; Корчева – Краковец.

      Новости о коронавирусе в мире за 15 марта

      • Ученые впервые обнаружили антитело, которое блокирует инфекцию, вызванную коронавирусом Covid-19. За несколько месяцев могут создать вакцину и лекарства. Ученые обнаружили также возбудителя коронавируса.
      • Глава Минздрава Франции отметил, при коронавирусе можно сбивать температуру только парацетамолом. Противовоспалительные лекарства, такие как ибупрофен, кортизон, могут только обострить инфекцию.
      • Австрия приостановила авиасообщение с Украиной, Россией, Великобританией и Нидерландами с полуночи 17 марта. В это же время в стране прекратят работу все рестораны, закроются детские и спортивные площадки. Сотрудники компании переходят на дистанционную работу.

       

      Во Львове закрывают все учреждения торговли, кроме продуктовых, аптек и АЗС
      сегодня
      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины МИД Украины Министерство здравоохранения Украины
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