Главные новости о коронавирусе 15 марта: в Украине усилят карантин, ученые нашли антитело
В Украине планируют усилить карантин – закроют рестораны, изменят график транспорта. Из Италии эвакуировали украинцев, которые застряли на границе со Словенией. Ученые нашли антитело к инфекции коронавируса. Главные новости о коронавирусе Covid-19 за15 марта.
Новости о коронавирусе в Украине 15 марта
- По состоянию на 15 марта в Украине остается 3 подтвержденных случая коронавируса. Состояние двух буковинцев улучшилось, лихорадки нет. Одна женщина умерла 13 марта.
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- В Украине хотят усилить карантин. Минздрав инициирует закрытие кафе, ресторанов, ТРЦ. Также могут ограничить движение общественного транспорта, ввести дистанционный режим работы. Работать будут только аптеки и продуктовые магазины. Изменения могут внести уже 16-18 марта.
- Во Львове уже с 16 марта закроют все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС.
- Все больницы в Украине перенесут плановые мероприятия. Медучреждения перепрофилируют, чтобы быть готовыми к массовому поступлению больных коронавирусом.
- Из Италии эвакуировали 123 человек спецрейсом SkyUp. Среди них 98 украинцев, которые застряли на границе со Словенией. Еще 25 человек – из списка, которые согласились дополнительно. С ними на борту находятся двое украинских медиков. Все пассажиры здоровы. После прилета всех поместят на домашнюю обсервацию, за ними будет частичный контроль.
- 730 украинцев закрыли на карантин в отеле Египта на курорте Шарм-эль-Шейх. Там обнаружили двух отдыхающих, инфицированных коронавирусом. По данным МИД, все украинские туристы здоровы.
Новости из столицы Есть ли коронавирус в Киеве: что известно
- МАУ увеличила цены на билеты перед закрытием границы. Уверяют, что это автоматически сделала система. Антимонопольный комитет проверит законность подорожания. Авиакомпании грозит штраф – 10% годового дохода.
- Порошенко срочно вернулся из Испании из-за закрытия границы. Там он проходил лечение.
- С 16 марта Украина закрывает границу для иностранцев. С полуночи в Украину можно вернуться только собственным автомобилем. Для въезда в Украину открыты только три пункта пропуска на границе с Польшей: Дорогуск – Ягодин; Гребенне – Рава-Русская; Корчева – Краковец.
- Мобильные операторы Vodafone, Lifecell и Киевстар отменили плату за звонки в роуминге на горячие линии МИД, Минздрава и Правительственного контактного центра.
Новости о коронавирусе в мире за 15 марта
- По состоянию на 15 марта в мире зафиксировано 156 400 случаев коронавируса. Из них 5 833 человека умерли, почти 74 тысячи выздоровели.
- В соседней Польше коронавирусом заболели уже 111 человек, трое умерших.
- Ученые впервые обнаружили антитело, которое блокирует инфекцию, вызванную коронавирусом Covid-19. За несколько месяцев могут создать вакцину и лекарства. Ученые обнаружили также возбудителя коронавируса.
- В США создали новый тест на коронавирус, который работает в 10 раз быстрее.
- Глава Минздрава Франции отметил, при коронавирусе можно сбивать температуру только парацетамолом. Противовоспалительные лекарства, такие как ибупрофен, кортизон, могут только обострить инфекцию.
- Обнародовали спутниковые фото массовых захоронений умерших от коронавируса в Иране.
- Жена премьер-министра Испании заразился коронавирусом.
- Австрия приостановила авиасообщение с Украиной, Россией, Великобританией и Нидерландами с полуночи 17 марта. В это же время в стране прекратят работу все рестораны, закроются детские и спортивные площадки. Сотрудники компании переходят на дистанционную работу.
- Футболист Роналду отдает свои гостиницы под больницы для людей с коронавирусом.
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