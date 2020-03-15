Головні новини про коронавірус 15 березня: в Україні посилять карантин, вчені знайшли антитіло
В Україні планують посилити карантин – закриють ресторани, змінять графік транспорту. З Італії евакуювали українців, які застрягли на кордоні зі Словенією. Вчені знайшли антитіло до інфекції коронавірусу. Головні новини про коронавірус Covid-19 за 15 березня.
Новини про коронавірус в Україні 15 березня
- Станом на 15 березня в Україні залишається 3 підтверджених випадки коронавірусу. Стан двох буковинців покращився, лихоманки немає. Одна жінка померла 13 березня.
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- В Україні хочуть посилити карантин. МОЗ ініціює закриття кафе, ресторанів, ТРЦ. Також можуть обмежити рух громадського транспорту, запровадити дистанційний режим роботи. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини. Зміни можуть внести уже 16-18 березня.
- У Львові вже з 16 березня закриють всі заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек та АЗС.
- Усі лікарні в Україні перенесуть планові заходи. Медзаклади перепрофілюють, щоб бути готовими до масового надходження хворих на коронавірус.
- З Італії евакуювали 123 людей спецрейсом SkyUp. Серед них 98 українців, які застрягли на кордоні зі Словенією. Ще 25 осіб – зі списку, що зголосилися додатково. З ними на борту перебувають двоє українських медиків. Усі пасажири здорові. Після прильоту усіх помістять на домашню обсервацію, за ними буде частковий контроль.
- 730 українців закрили на карантин в готелі Єгипту на курорті Шарм-ель-Шейх. Там виявили двох відпочивальників, інфікованих коронавірусом. За даними МЗС, всі українські туристи здорові.
Новини зі столиці Чи є коронавірус у Києві: що відомо
- МАУ збільшила ціни на квитки перед закриттям кордону. Запевняють, що це автоматично зробила система. Антимонопольний комітет перевірить законність здорожчання. Авіакомпанії загрожує штраф – 10% річного прибутку.
- Порошенко терміново повернувся з Іспанії через закриття кордону. Там він проходив лікування.
- З 16 березня Україна закриває кордон для іноземців. З опівночі в Україну можна повернутися лише власним автомобілем. Для в'їзду в Україну відкриті лише три пункти пропуску на кордоні з Польщею: Дорогуськ – Ягодин; Гребенне – Рава-Руська; Корчова – Краківець.
- Мобільні оператори Vodafone, Lifecell і Київстар скасували плату за дзвінки у роумінгу на гарячі лінії МЗС, МОЗ і Урядового контактного центру.
Новини про коронавірус у світі за 15 березня
- Станом 15 березня у світі зафіксовано 156 400 випадків коронавірусу. З них 5 833 людей померли, майже 74 000 одужали.
- У сусідній Польщі на коронавірус захворіло вже 111 людей, троє померлих.
- Вчені вперше виявили антитіло, яке блокує інфекцію, викликану коронавірусом Covid-19. За декілька місяців можуть створити вакцину та ліки. Вчені виявили також збудника коронавірусу.
- У США створили новий тест на коронавірус, який працює в 10 разів швидше.
- Глава МОЗ Франції наголосив, при коронавірусі можна збивати температуру тільки парацетамолом. Протизапальні ліки, такі як ібупрофен, кортизон, можуть лише загострити інфекцію.
- Оприлюднили супутникові фото масових поховань померлих від коронавірусу в Ірані.
- Дружина прем'єр-міністра Іспанії заразилася коронавірусом.
- Австрія призупинила авіасполучення з Україною, Росією, Великою Британією та Нідерландами з опівночі 17 березня. В цей же час в країні припинять роботу усі ресторани, закриються дитячі та спортивні майданчики. Співробітники компаній переходять на дистанційну роботу.
- Футболіст Роналду віддає свої готелі під лікарні для людей з коронавірусом.
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