В Україні планують посилити карантин – закриють ресторани, змінять графік транспорту. З Італії евакуювали українців, які застрягли на кордоні зі Словенією. Вчені знайшли антитіло до інфекції коронавірусу. Головні новини про коронавірус Covid-19 за 15 березня.