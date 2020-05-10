Новости коронавируса 10 мая: смерть врача скорой на Прикарпатье пожар от аппарата ИВЛ

В Ивано-Франковске от осложнений COVID-19 скончался главный врач станции скорой помощи. В Украине растет количество инфицированных медиков. Многотысячные митинги против карантина в Германии. Смертельный пожар в московской больнице с больными COVID-19. Рай для бездомных в Сан-Франциско. Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 10 мая.

Новости про коронавирус в Украине 10 мая

Статистика распространения коронавируса в Украине

В Украине подтвердили 15 232 случая COVID-19 (из них 522 за последние сутки). 391 человек умер от коронавируса. 3 060 пациентов выздоровели, сообщает 24 канал со ссылкой на данные Минздрава.

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В Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 41 человек. Двое военных, к сожалению, умерли. 54 уже выздоровели.

Оккупационная власть отчитывается про 311 случаев COVID-19 в Крыму, из них – 122 в Севастополе. Правозащитники говорят, что цифры, озвученные оккупантами, не соответствуют действительности, количество больных – значительно больше.

В мире лечатся от коронавируса 145 украинцев в 11 странах. 63 лицам удалось выздороветь. К сожалению, 8 человек уже умерли.

География распространения коронавируса в Украине:

Черновицкая область – 2 268;

город Киев – 1 805;

Ивано-Франковская область – 1 116;

Тернопольская область – 999;

Киевская область – 972;

Ровненская область – 926;

Львовская область – 753;

Днепропетровская область – 704;

Закарпатская область – 695;

Одесская область – 636;

Харьковская область – 572;

Винницкая область – 544;

Житомирская область – 517;

Волынская область – 470;

Кировоградская область – 416;

Черкасская область – 341;

Запорожская область – 328;

Полтавская область – 246;

Николаевская область – 221;

Хмельницкая область – 175;

Херсонская область – 159;

Сумская область – 154;

Донецкая область – 100;

Черниговская область – 73;

Луганская область – 42.

Главные новости о коронавирусе в Украине



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Новости про коронавирус в мире за 10 мая

Главное про коронавирус в мире

В мире подтверждено 4 117 367 случаев COVID-19. 280 700 человек умерли от коронавируса, 1 446 766 – выздоровели.

Топ-5 стран по количеству инфицированных:

США – 1 309 541;

Испания – 223 578;

Италия – 218 268;

Великобритания – 216 526;

Россия – 209 688.

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