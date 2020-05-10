Новости коронавируса 10 мая: смерть врача скорой на Прикарпатье пожар от аппарата ИВЛ
В Ивано-Франковске от осложнений COVID-19 скончался главный врач станции скорой помощи. В Украине растет количество инфицированных медиков. Многотысячные митинги против карантина в Германии. Смертельный пожар в московской больнице с больными COVID-19. Рай для бездомных в Сан-Франциско. Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 10 мая.
Новости про коронавирус в Украине 10 мая
Статистика распространения коронавируса в Украине
В Украине подтвердили 15 232 случая COVID-19 (из них 522 за последние сутки). 391 человек умер от коронавируса. 3 060 пациентов выздоровели, сообщает 24 канал со ссылкой на данные Минздрава.
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- В Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 41 человек. Двое военных, к сожалению, умерли. 54 уже выздоровели.
- Оккупационная власть отчитывается про 311 случаев COVID-19 в Крыму, из них – 122 в Севастополе. Правозащитники говорят, что цифры, озвученные оккупантами, не соответствуют действительности, количество больных – значительно больше.
- В мире лечатся от коронавируса 145 украинцев в 11 странах. 63 лицам удалось выздороветь. К сожалению, 8 человек уже умерли.
География распространения коронавируса в Украине:
- Черновицкая область – 2 268;
- город Киев – 1 805;
- Ивано-Франковская область – 1 116;
- Тернопольская область – 999;
- Киевская область – 972;
- Ровненская область – 926;
- Львовская область – 753;
- Днепропетровская область – 704;
- Закарпатская область – 695;
- Одесская область – 636;
- Харьковская область – 572;
- Винницкая область – 544;
- Житомирская область – 517;
- Волынская область – 470;
- Кировоградская область – 416;
- Черкасская область – 341;
- Запорожская область – 328;
- Полтавская область – 246;
- Николаевская область – 221;
- Хмельницкая область – 175;
- Херсонская область – 159;
- Сумская область – 154;
- Донецкая область – 100;
- Черниговская область – 73;
- Луганская область – 42.
Главные новости о коронавирусе в Украине
- От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер главный врач станции скорой помощи Ивано-Франковска Игорь Ковалюк. Мужчине было 57 лет.
- В Украине тем временем продолжает расти число инфицированных COVID-19 медработников. Так, по состоянию 10 мая их уже 2 964, за последние сутки инфекцию обнаружили у 110 медиков. В частности, у 2 столичных. Умер, к сожалению, уже 21 медработник.
- В Киеве уже есть специально отведенные места, где можно сдать использованные маски и перчатки. Следовательно, маски и перчатки можно сдать в столичных супермаркетах Billa и METRO. Списки адресов есть на сайте 24 канала.
- Тестов может стать больше. Минздрав проверяет еще одного потенциального производителя тестов на COVID-19. Сейчас Минфин частично профинансировал лишь тест-системы Института молекулярной биологии НАН Украины.
- Тем временем в Минздраве поспешили рассказать, как будут работать парикмахерские, рестораны и магазины с 11 мая. Так, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, что всем работодателям необходимо будет тщательно следить за состоянием здоровья своих работников: мерить температуру (даже при 37,2 не допускать их к работе); обеспечить рабочее место средствами гигиены, следить за соблюдением масочного режима.
- Масочный режим, вероятнее всего, продлится до конца лета. Если же Украина будет балансировать между 350 – 500 случаями новых инфицирований каждый день, то маска может стать атрибутом украинцев вообще до конца года.
- Напомним, уже с 11 мая в Украине начнет действовать послабления карантинных мероприятий: откроют для посещения парки и скверы, кое-где можно будет пользоваться салонами красоты и парикмахерскими, будут работать летние площадки ресторанов и тому подобное. Больше – в инфографике 24 канала.
Что заработает с 11 мая / Инфографика 24 канала
Новости про коронавирус в мире за 10 мая
Главное про коронавирус в мире
В мире подтверждено 4 117 367 случаев COVID-19. 280 700 человек умерли от коронавируса, 1 446 766 – выздоровели.
Топ-5 стран по количеству инфицированных:
- США – 1 309 541;
- Испания – 223 578;
- Италия – 218 268;
- Великобритания – 216 526;
- Россия – 209 688.
Главное про коронавирус в мире
- Россия, которая уже на 5 месте по количеству инфицированных граждан в мире, скоро может оказаться еще выше в этом антирейтинге. Там продолжает с каждым днем расти количество новых больных с диагнозом COVID-19. Так, за минувшие сутки коронавирус обнаружили аж у 11 012 человек. Смертность при этом от коронавируса в России не является высокой: от начала пандемии там умерли 1 827 пациентов с таким диагнозом.
- Еще одна новость из России: поздно вечером 9 мая в Москве вспыхнула больница №50, в которой от коронавирусной инфекции лечатся более 100 человек. В результате инцидента погиб один человек. По информации СМИ, это человек, что был подключен к аппарату ИВЛ. Кстати, якобы из-за неисправной работы аппарата и вспыхнул пожар.
- Тем временем в соседней Беларуси, где 9 мая прошел многотысячный парад ко Дню победы, задержали активистов, которые пытались привлечь внимание общественности к опасности проведения масштабного мероприятия. Да, это те ребята, что на репетиции парада станцевали мемний танец с гробом. Молодых людей задержали возле их домов, допросили в отделении милиции и отпустили.
- Пока в Беларуси протестовали против парада, в Германии – вспыхнули многотысячные митинги против карантина. Заметим, что подобные акции проходят каждую субботу, однако 9 мая немцев на улицах городов было очень много. Демонстрации состоялись в частности в Берлине, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне и Штутгарте. В последнем на акцию пришли более 10 тысяч человек. Немцы считают, что их права во время карантина сильно ограничили.
- Тем временем в Южной Корее снова вспышка коронавируса. В столице Сеуле из-за этого власть делает шаг назад и закрывает клубы и бары. Именно новые 17 случаев COVID-19 в стране связаны с работой ночных клубов. Карантинные ограничения в Южной Корее начали ослаблять лишь в конце апреля.
- И к хорошим новостям: в Сан-Франциско бездомных начали селить в отеле. Их даже обеспечивают алкоголем и легкими наркотиками, как-вот – медицинской марихуаной. Под действие соответствующей медицинской программы попали всего 270 человек, у которых обнаружили коронавирус, или которые очень уязвимы к нему.