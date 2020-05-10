Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 9 МАЯ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 9 МАЯ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Новости коронавируса 10 мая: смерть врача скорой на Прикарпатье пожар от аппарата ИВЛ

- Читати новину українською
Коронавирус Украина, мир – 10 мая 2020 статистика, новости
Новости коронавируса в Украине и мире 10 мая / unsplash.com

В Ивано-Франковске от осложнений COVID-19 скончался главный врач станции скорой помощи. В Украине растет количество инфицированных медиков. Многотысячные митинги против карантина в Германии. Смертельный пожар в московской больнице с больными COVID-19. Рай для бездомных в Сан-Франциско. Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 10 мая.

Новости про коронавирус в Украине 10 мая

Статистика распространения коронавируса в Украине

В Украине подтвердили 15 232 случая COVID-19 (из них 522 за последние сутки). 391 человек умер от коронавируса. 3 060 пациентов выздоровели, сообщает 24 канал со ссылкой на данные Минздрава.

Смотрите также Распространение коронавируса в мире: карта онлайн

  • В Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 41 человек. Двое военных, к сожалению, умерли. 54 уже выздоровели.
  • Оккупационная власть отчитывается про 311 случаев COVID-19 в Крыму, из них – 122 в Севастополе. Правозащитники говорят, что цифры, озвученные оккупантами, не соответствуют действительности, количество больных – значительно больше.
  • В мире лечатся от коронавируса 145 украинцев в 11 странах. 63 лицам удалось выздороветь. К сожалению, 8 человек уже умерли.

География распространения коронавируса в Украине:

  • Черновицкая область – 2 268;
  • город Киев – 1 805;
  • Ивано-Франковская область – 1 116;
  • Тернопольская область – 999;
  • Киевская область – 972;
  • Ровненская область – 926;
  • Львовская область – 753;
  • Днепропетровская область – 704;
  • Закарпатская область – 695;
  • Одесская область – 636;
  • Харьковская область – 572;
  • Винницкая область – 544;
  • Житомирская область – 517;
  • Волынская область – 470;
  • Кировоградская область – 416;
  • Черкасская область – 341;
  • Запорожская область – 328;
  • Полтавская область – 246;
  • Николаевская область – 221;
  • Хмельницкая область – 175;
  • Херсонская область – 159;
  • Сумская область – 154;
  • Донецкая область – 100;
  • Черниговская область – 73;
  • Луганская область – 42.

Главные новости о коронавирусе в Украине

  • От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер главный врач станции скорой помощи Ивано-Франковска Игорь Ковалюк. Мужчине было 57 лет.
  • В Украине тем временем продолжает расти число инфицированных COVID-19 медработников. Так, по состоянию 10 мая их уже 2 964, за последние сутки инфекцию обнаружили у 110 медиков. В частности, у 2 столичных. Умер, к сожалению, уже 21 медработник.
  • В Киеве уже есть специально отведенные места, где можно сдать использованные маски и перчатки. Следовательно, маски и перчатки можно сдать в столичных супермаркетах Billa и METRO. Списки адресов есть на сайте 24 канала.
  • Тестов может стать больше. Минздрав проверяет еще одного потенциального производителя тестов на COVID-19. Сейчас Минфин частично профинансировал лишь тест-системы Института молекулярной биологии НАН Украины.
  • Тем временем в Минздраве поспешили рассказать, как будут работать парикмахерские, рестораны и магазины с 11 мая. Так, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, что всем работодателям необходимо будет тщательно следить за состоянием здоровья своих работников: мерить температуру (даже при 37,2 не допускать их к работе); обеспечить рабочее место средствами гигиены, следить за соблюдением масочного режима.
  • Масочный режим, вероятнее всего, продлится до конца лета. Если же Украина будет балансировать между 350 – 500 случаями новых инфицирований каждый день, то маска может стать атрибутом украинцев вообще до конца года.
  • Напомним, уже с 11 мая в Украине начнет действовать послабления карантинных мероприятий: откроют для посещения парки и скверы, кое-где можно будет пользоваться салонами красоты и парикмахерскими, будут работать летние площадки ресторанов и тому подобное. Больше – в инфографике 24 канала.

Що запрацює з 11 травня
Что заработает с 11 мая / Инфографика 24 канала 

Новости про коронавирус в мире за 10 мая

Главное про коронавирус в мире

В мире подтверждено 4 117 367 случаев COVID-19. 280 700 человек умерли от коронавируса, 1 446 766 – выздоровели.

Топ-5 стран по количеству инфицированных:

  • США – 1 309 541;
  • Испания – 223 578;
  • Италия – 218 268;
  • Великобритания – 216 526;
  • Россия – 209 688.

Главное про коронавирус в мире

  • Россия, которая уже на 5 месте по количеству инфицированных граждан в мире, скоро может оказаться еще выше в этом антирейтинге. Там продолжает с каждым днем расти количество новых больных с диагнозом COVID-19. Так, за минувшие сутки коронавирус обнаружили аж у 11 012 человек. Смертность при этом от коронавируса в России не является высокой: от начала пандемии там умерли 1 827 пациентов с таким диагнозом.
  • Еще одна новость из России: поздно вечером 9 мая в Москве вспыхнула больница №50, в которой от коронавирусной инфекции лечатся более 100 человек. В результате инцидента погиб один человек. По информации СМИ, это человек, что был подключен к аппарату ИВЛ. Кстати, якобы из-за неисправной работы аппарата и вспыхнул пожар.
  • Тем временем в соседней Беларуси, где 9 мая прошел многотысячный парад ко Дню победы, задержали активистов, которые пытались привлечь внимание общественности к опасности проведения масштабного мероприятия. Да, это те ребята, что на репетиции парада станцевали мемний танец с гробом. Молодых людей задержали возле их домов, допросили в отделении милиции и отпустили.
  • Пока в Беларуси протестовали против парада, в Германии – вспыхнули многотысячные митинги против карантина. Заметим, что подобные акции проходят каждую субботу, однако 9 мая немцев на улицах городов было очень много. Демонстрации состоялись в частности в Берлине, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне и Штутгарте. В последнем на акцию пришли более 10 тысяч человек. Немцы считают, что их права во время карантина сильно ограничили.
  • Тем временем в Южной Корее снова вспышка коронавируса. В столице Сеуле из-за этого власть делает шаг назад и закрывает клубы и бары. Именно новые 17 случаев COVID-19 в стране связаны с работой ночных клубов. Карантинные ограничения в Южной Корее начали ослаблять лишь в конце апреля.
  • И к хорошим новостям: в Сан-Франциско бездомных начали селить в отеле. Их даже обеспечивают алкоголем и легкими наркотиками, как-вот – медицинской марихуаной. Под действие соответствующей медицинской программы попали всего 270 человек, у которых обнаружили коронавирус, или которые очень уязвимы к нему.
Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Новости Украины Здоровье Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Угадайте звездную мамочку за фото ее ребенка: тест, который сможет вас удивить
сегодня , 10:30 Угадайте звездную мамочку за фото ее ребенка: тест, который сможет вас удивить
Юлія Михайлова
Путин боится второй перестройки, или Реинкарнация СССР обнуленным
сегодня , 08:40 Путин боится второй перестройки, или Реинкарнация СССР обнуленным
Олександр Баунов
Спрятать миллионы у детей чиновников: анализ противоречивого законопроекта
сегодня , 08:01 Спрятать миллионы у детей чиновников: анализ противоречивого законопроекта