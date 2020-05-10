Новини про коронавірус 10 травня: смерть лікаря швидкої на Прикарпатті й пожежа від апарату ШВЛ

В Івано-Франківську від ускладнень COVID-19 помер головний лікар станції швидкої допомоги. В Україні зростає кількість інфікованих медиків. Багатотисячні мітинги проти карантину у Німеччині. Смертельна пожежа у московській лікарні з хворими на COVID-19. Рай для безхатьків у Сан-Франциско. Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 10 травня.