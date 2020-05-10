Новини про коронавірус 10 травня: смерть лікаря швидкої на Прикарпатті й пожежа від апарату ШВЛ
В Івано-Франківську від ускладнень COVID-19 помер головний лікар станції швидкої допомоги. В Україні зростає кількість інфікованих медиків. Багатотисячні мітинги проти карантину у Німеччині. Смертельна пожежа у московській лікарні з хворими на COVID-19. Рай для безхатьків у Сан-Франциско. Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 10 травня.
Новини про коронавірус в Україні 10 травня
Статистика поширення коронавірусу в Україні
В Україні підтвердили 15 232 випадки COVID-19 (з них 522 за останню добу). 391 людина померла від коронавірусу. 3 060 пацієнтів одужали, повідомляє 24 канал з посиланням на дані МОЗ.
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- У Збройних силах України коронавірусом хворіють 41 людина. Двоє військових, на жаль, померли. 54 вже одужали.
- Окупаційна влада звітує про 311 випадків COVID-19 в Криму, з них – 122 у Севастополі. Правозахисники кажуть, що цифри, озвучені окупантами, не відповідають дійсності, кількість хворих – значно більша.
- У світі лікуються від коронавірусу 145 українців у 11 країнах. 63 особам вдалося одужати. На жаль, 8 людей уже померли.
Географія поширення коронавірусу в Україні:
- Чернівецька область – 2 268;
- місто Київ 1 805;
- Івано-Франківська область – 1 116;
- Тернопільська область – 999;
- Київська область – 972;
- Рівненська область – 926;
- Львівська область – 753;
- Дніпропетровська область – 704;
- Закарпатська область – 695;
- Одеська область – 636;
- Харківська область – 572;
- Вінницька область – 544;
- Житомирська область – 517;
- Волинська область – 470;
- Кіровоградська область – 416;
- Черкаська область – 341;
- Запорізька область – 328;
- Полтавська область – 246;
- Миколаївська область – 221;
- Хмельницька область – 175;
- Херсонська область – 159;
- Сумська область – 154;
- Донецька область – 100;
- Чернігівська область – 73;
- Луганська область – 42.
Головні новини про коронавірус в Україні
- Від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, помер головний лікар станції швидкої допомоги Івано-Франківська Ігор Ковалюк. Чоловікові було 57 років.
- В Україні тим часом продовжує зростати кількість інфікованих COVID-19 медпрацівників. Так, станом 10 травня їх вже 2 964, за останню добу інфекцію виявили в 110 медиків. Зокрема, у 2 столичних. Помер, на жаль, вже 21 медпрацівник.
- У Києві вже є спеціально відведені місця, де можна здати використані маски та рукавички. Відтак, маски та рукавички можна здати в столичних супермаркетах Billa та METRO. Списки адрес є на сайті 24 каналу.
- Тестів може стати більше. МОЗ перевіряє ще одного потенційного виробника тестів на COVID-19. Наразі Мінфін частково профінансував лише тест-системи Інституту молекулярної біології НАН України.
- Тим часом у МОЗ поквапилися розповісти, як працюватимуть перукарні, ресторани та магазини з 11 травня. Так, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, що усім роботодавцям слід буде ретельно стежити за станом здоров’я своїх працівників: міряти температуру (навіть при 37,2 не допускати їх до роботи); забезпечити робоче місце засобами гігієни, слідкувати за дотриманням маскового режиму тощо.
- Масковий режим, найімовірніше, протриває до кінця літа. Якщо ж Україна балансуватиме між 350 – 500 випадками нових інфікувань щодня, то маска може стати атрибутом українців взагалі до кінця року.
- Нагадаємо, вже з 11 травня в Україні почне діяти послаблення карантинних заходів: відкриють для відвідин парки та сквери, подекуди можна буде користуватись салонами краси і перукарнями, працюватимуть літні майданчики ресторанів тощо. Більше – в інфографіці 24 каналу.
Що запрацює з 11 травня / Інфографіка 24 каналу
Новини про коронавірус у світі за 10 травня
Головне про коронавірус у світі
У світі підтверджено 4 117 367 випадків COVID-19. 280 700 людей померли від коронавірусу, 1 446 766 – одужали.
Топ-5 країн за кількістю інфікованих:
- США – 1 309 541;
- Іспанія – 223 578;
- Італія – 218 268;
- Велика Британія – 216 526;
- Росія – 209 688.
Головне про коронавірус у світі
- Росія, яка вже на 5 місці за кількістю інфікованих громадян у світі, скоро може опинитися ще вище у цьому антирейтингу. Там продовжує з кожним днем зростати кількість нових хворих з діагнозом COVID-19. Так, за минулу добу коронавірус виявили аж у 11 012 людей. Смертність при цьому від коронавірусу у Росії не є високою: від початку пандемії там померли 1 827 пацієнтів із таким діагнозом.
- Ще одна новина з Росії: пізно ввечері 9 травня у Москві спалахнула лікарня №50, у якій від коронавірусної інфекції лікуються понад 100 людей. В результаті інциденту загинула одна людина. За інформацією ЗМІ, це чоловік, що був підключений до апарату ШВЛ. До речі, начебто через несправну роботу апарату й спалахнула пожежа.
- Тим часом у сусідній Білорусі, де 9 травня пройшов багатотисячний парад до Дня перемоги, затримали активістів, які намагалися привернути увагу громадськості до небезпеки проведення масштабного заходу. Так, це ті хлопці та дівчата, що на репетиції параду станцювали мемний танець з труною. Молодих людей затримали біля їх будинків, допитали у відділенні міліції та відпустили.
- Поки у Білорусі протестували проти параду, у Німеччині – спалахнули багатотисячні мітинги проти карантину. Зауважимо, що подібні акції відбуваються щосуботи, однак 9 травня німців на вулицях міст було надзвичайно багато. Демонстрації відбулися зокрема в Берліні, Мюнхені, Франкфурті-на-Майні та в Штутгарті. В останньому на акцію прийшли понад 10 тисяч осіб.Німці вважають, що їх права під час карантину сильно обмежили.
- Тим часом у Південній Кореї знову спалах коронавірусу. У столиці Сеулі через це влада робить крок назад і закриває клуби та бари. Саме нові 17 випадків COVID-19 у країні пов’язані з роботою нічних клубів. Карантинні обмеження у Південній Кореї почали послаблювати лише наприкінці квітня.
- І до добрих новин: у Сан-Франциско безхатьків почали селити у готелі. Їх навіть забезпечують алкоголем та легкими наркотиками, як-от – медичною марихуаною. Під дію відповідної медичної програми потрапили загалом 270 людей, в яких виявили коронавірус, або які дуже вразливі до нього.