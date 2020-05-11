Новости о коронавирусе 11 мая: ослабление карантина и высокая заболеваемость в России

В Украине начинают ослаблять карантинные ограничения. Надбавки врачам выплатила лишь одна область. Между тем Россия вышла на третье место в мире по количеству больных. А в Гане 1 человек заразил коронавирусом полтысячи человек. Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 11 мая.

Новости о коронавирусе в Украине 11 мая

Статистика распространения коронавируса в Украине

В Украине подтвердили 15 648 случаев COVID-19 (из них 416 за последние сутки). 408 человек умерли от коронавируса. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). 3 228 пациентов выздоровели, сообщает 24 канал со ссылкой на данные Минздрава.

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Коронавирус подтвердили у 3 тысяч 26 медиков в Украине.

В Вооруженных силах Украины коронавирусом болеет 41 человек. Двое военных, к сожалению, умерли. 54 уже выздоровели.

Оккупационные власти отчитываются о 198 случаях COVID-19 в АР Крым и еще 126 – в Севастополе. Всего на полуострове – 324 случая. Правозащитники говорят, что цифры, озвученные оккупантами, не соответствуют действительности, количество больных – значительно больше.

В мире лечатся от коронавируса 145 украинцев в 11 странах. 63 лицам удалось выздороветь. К сожалению, 8 человек уже умерли.

География распространения коронавируса в Украине:

Черновицкая область – 2 тысячи 324;

город Киев 1 тысяча 871;

Ивано-Франковская область – 1 тысяча 126;

Тернопольская область – 1 тысяча 18;

Киевская область – 1 тысяча случаев;

Ровненская область – 978;

Львовская область – 798;

Днепропетровская область – 731;

Закарпатская область – 730;

Одесская область – 646;

Харьковская область – 595;

Винницкая область – 553;

Житомирская область – 523;

Волынская область – 482;

Кировоградская область – 420;

Черкасская область – 342;

Запорожская область – 329;

Полтавская область – 247;

Николаевская область – 223;

Хмельницкая область – 178;

Херсонская область – 161;

Сумская область – 154;

Донецкая область – 100;

Черниговская область – 77;

Луганская область – 42.

Главные новости о коронавирусе в Украине

С 11 мая в Украине начали ослаблять карантин. Вновь открыты парки и скверы, а также позволили возобновить работу части бизнеса.

300% надбавки врачам за март, которые обещали власти, пока выплатили только в одной области – Полтавской. К слову, именно туда с рабочим визитом отправился глава Минздрава Максим Степанов.

После празднования Пасхи на Волыни новая вспышка коронавируса. Ее связывают с церковью УПЦ МП в Ковеле. Там заболели 18 человек, а одна женщина умерла.

В Черновицкой области, которая сейчас больше всего пострадала от коронавируса, от этой болезни умер депутат сельского совета.

Бывший санитарный врач Украины Сергей Бережнов поделился советами, как уберечься от коронавируса при посещении парикмахерских и салонов красоты.



Количество случаев заболевания коронавирусом в регионах Украины / фото ЦОЗ

Главное о коронавирусе в мире

В мире подтверждено 4 194 833 случая COVID-19. 284 022 человека умерли от коронавируса, 1 499 803 – выздоровели.

Топ-5 стран по количеству инфицированных:

США – 1 367 638;

Испания – 264 663;

Россия – 221 344;

Великобритания – 219 183;

Италия – 219 070.

Новости о коронавирусе в мире за 11 мая

В России продолжает стремительно расти количество больных коронавирусом. Сейчас там уже подтвердили более 220 тысяч случаев заболевания, а страна по этому показателю – третья в мире.

Постепенно ослаблять карантинные ограничения начинают во всей Европе. Так, смягчить свой карантин с 13 мая уже решила Великобритания.

Впрочем в этом году не состоится Каннский кинофестиваль. Из-за пандемии во Франции решили его отменить.

В Гане один человек заразил коронавирусом более 500 человек. Он работал на рыбоперерабатывающей фабрике, а жертвами стали коллеги мужчины.

После пандемии коронавируса в китайском Шанхае открыли Диснейленд. Сделали это впервые за почти 4 месяца.