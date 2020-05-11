Новини про коронавірус 11 травня: послаблення карантину і висока захворюваність у Росії

В Україні починають послаблюватися карантинні обмеження. Надбавки лікарям виплатила лише одна область. Тим часом Росія вийшла на третє у світі місце за кількістю хворих. А в Гані 1 чоловік заразив коронавірусом пів тисячі людей. Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 11 травня.

Новини про коронавірус в Україні 11 травня

Статистика поширення коронавірусу в Україні

В Україні підтвердили 15 648 випадків COVID-19 (з них 416 за останню добу). 408 людей померли від коронавірусу. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%). 3 228 пацієнтів одужали, повідомляє 24 канал з посиланням на дані МОЗ.

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Коронавірус підтвердили у 3 тисячі 26 медиків в Україні.

У Збройних силах України коронавірусом хворіє 41 людина. Двоє військових, на жаль, померли. 54 вже одужали.

Окупаційна влада звітує про 198 випадків COVID-19 в АР Крим і ще 126 – у Севастополі. Загалом на півострові – 324 випадки. Правозахисники кажуть, що цифри, озвучені окупантами, не відповідають дійсності, кількість хворих – значно більша.

У світі лікуються від коронавірусу 145 українців у 11 країнах. 63 особам вдалося одужати. На жаль, 8 людей уже померли.

Географія поширення коронавірусу в Україні:

Чернівецька область – 2 тисячі 324;

місто Київ 1 тисяча 871;

Івано-Франківська область – 1 тисяча 126;

Тернопільська область – 1 тисяча 18;

Київська область – 1 тисяча випадків;

Рівненська область – 978;

Львівська область – 798;

Дніпропетровська область – 731;

Закарпатська область – 730;

Одеська область – 646;

Харківська область – 595;

Вінницька область – 553;

Житомирська область – 523;

Волинська область – 482;

Кіровоградська область – 420;

Черкаська область – 342;

Запорізька область – 329;

Полтавська область – 247;

Миколаївська область – 223;

Хмельницька область – 178;

Херсонська область – 161;

Сумська область – 154;

Донецька область – 100;

Чернігівська область – 77;

Луганська область – 42.

Головні новини про коронавірус в Україні

З 11 травня в Україні почали послаблювати карантин. Знову відкриті парки та сквери, а також дозволили відновити роботу частині бізнесу.

300% надбавки лікарям за березень, які обіцяла влада, поки що виплатили лише в одній області – Полтавській. До слова, саме туди з робочим візитом відправився глава МОЗ Максим Степанов.

Після святкування Великодня на Волині новий спалах коронавірусу. Його пов'язують з церквою УПЦ МП в Ковелі. Там захворіли 18 людей, а одна жінка померла.

У Чернівецькій області, яка наразі найбільше постраждала від коронавірусу, через цю хворобу помер депутат сільської ради.

Колишній санітарний лікар України Сергій Бережнов поділився порадами, як уберегтися від коронавірусу при відвідувані перукарень та салонів краси.



Кількість випадків захворювання на коронавірус у регіонах України / фото ЦГЗ

Головне про коронавірус у світі

У світі підтверджено 4 194 833 випадки COVID-19. 284 022 людей померли від коронавірусу, 1 499 803 – одужали.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих:

США – 1 367 638;

Іспанія – 264 663;

Росія – 221 344;

Велика Британія – 219 183;

Італія – 219 070.

Новини про коронавірус у світі за 11 травня

У Росії продовжує стрімко зростати кількість хворих на коронавірус. Наразі там вже підтвердили понад 220 тисяч випадків захворювання, а країна за цим показником – третя у світі.

Поступово послаблювати карантинні обмеження починають у всій Європі. Так, пом'якшити свій карантин з 13 травня вже вирішила Велика Британія.

Втім цьогоріч не відбудеться Каннського кінофестивалю. Через пандемію у Франції вирішили його скасувати.

У Гані один чоловік заразив коронавірусом понад 500 людей. Він працював на рибопереробній фабриці, а жертвами стали колеги чоловіка.

Після пандемії коронавірусу у китайському Шанхаї відкрили Діснейленд. Зробили це вперше за майже 4 місяці.