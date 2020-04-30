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      Новости о коронавирусе 30 апреля: коронавирус у Мишустина, миллион людей побороли болезнь

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      Коронавирус Украина 30 апреля 2020 – статистика Украина, мир
      Новости коронавирус в Украине и мире 30 апреля / unsplash.com

      Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 30 апреля. Города Украины ослабляют карантин несмотря на решение правительства. Коронавирус станет сезонным. На Житомирщине самая молодая жертва в Украине – 18-летний парень. Более миллиона людей выздоровели от коронавируса. В Ливане начались голодные бунты и погромы.

      Новости о коронавирусе в Украине 30 апреля

      Статистика распространения коронавируса в Украине

      • В Украине подтвердили 10 406 случаев COVID-19 (из них 540 за последние сутки). 261 человек умер от коронавируса: 146 мужчин и 115 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%). 1 238 пациентов выздоровели, сообщает пресс-служба Минздрава.


      Смотрите также Распространение коронавируса в мире: карта онлайн

      География распространения коронавируса в Украине:

      • Черновицкая область – 1571 случай;
      • Киев – 1401 случай;
      • Ивано-Франковская область-862 случая;
      • Тернопольская область – 779 случаев;
      • Киевская область – 664 случая;
      • Ровненская область – 637 случаев;
      • Львовская область – 430 случаев;
      • Закарпатская область – 419 случаев;
      • Винницкая область – 417 случаев;
      • Кировоградская область – 391 случай;
      • Житомирская область-374 случая;
      • Днепропетровская область – 347 случаев;
      • Черкасская область – 290 случаев;
      • Волынская область – 280 случаев;
      • Одесская область – 277 случаев;
      • Харьковская область – 249 случаев;
      • Запорожская область-243 случая;
      • Полтавская область-203 случая;
      • Николаевская область – 126 случаев;
      • Херсонская область – 111 случаев;
      • Сумская область – 102 случая;
      • Хмельницкая область – 82 случая;
      • Донецкая область – 68 случаев;
      • Черниговская область – 50 случаев;
      • Луганская область – 33 случая.

      Важно Нужно ли тестироваться на коронавирус, если планируете прививку

      • Коронавирус подтвердили у 2 063 медиков в Украине.
      • В Вооруженных силах Украины зафиксировали 54 случая COVID-19. Двое военных, к сожалению, умерли. 20 уже выздоровели.
      • За рубежом от COVID-19 лечится 165 украинцев. 45 наших граждан выздоровели, 7 умерли.

      Главные новости о коронавирусе в Украине

      • Прирост больных COVID-19 в Украине снова превысил 5% после трех дней перерыва. Напомним, чтобы власть ослабила карантин, в течение 10 дней процент новых случаев должен быть не больше чем 5%.
      • Несмотря на то, что карантин в Украине продолжается минимум до 11 мая в некоторых городах ослабили ограничения. В Черкассах открывают магазины непродовольственных товаров, стройматериалов, канцтоваров и техники, парикмахерские и мастерские одежды и обуви, позволяют посещать парки, открывают летние площадки ресторанов. Ослабляют карантин и в Днепре: там кафе и рестораны могут работать на вынос, открываются химчистки, СТО, мастерские по ремонту различного оборудования.
      • Главный санитарный врач Виктор Ляшко против выработки коллективного иммунитета путем заражения. По его мнению, это Средневековье, для коллективного иммунитета человечеству нужна вакцина. Ляшко считает, что COVID-19 станет сезонным заболеванием, эпидемия будет с октября до мая.
      • На Житомирщине от осложнений от COVID-19 умер 18-летний парень. Это самая молодая жертва коронавируса в Украине.
      • Минздрав планирует повысить зарплаты и тем врачам стационаров и экстренных служб, которые не работают с больными COVID-19.
      • Рада продлила налоговые льготы, которые ввели на период карантина. В то же время депутаты не одобрили правку, которая позволяла освободить от налогообложения зарплаты медиков.
      • На оккупированном Донбассе уже более 400 случаев коронавируса, сообщил командующий ООС Владимир Кравченко. Оккупанты скрывают реальные масштабы эпидемии.
      • Медперсонал Киевской городской клинической больницы №8 объявил забастовку из-за работы в условиях пандемии за зарплату в 3–5 тысяч гривен. Мэр Киева Кличко на брифинге заявил, что на доплаты медикам из бюджета города выделили почти 900 миллионов гривен.
      • Из-за пандемии в Украине перенесли один из крупнейших музыкальных фестивалей Atlas Weekend. Он состоятся в Киеве 6–11 июля 2021 года.
      • Певица Оля Полякова заявила, что переболела COVID-19 в США. Она с дочкой очень тяжело перенесла болезнь. Певица утверждает, что у дочери температура тела повысилась до 41 градуса.

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      Новости о коронавирусе в мире за 30 апреля

      Главное о коронавирусе в мире

      • В мире подтверждено 3 261 473 случаев COVID-19. 230 381 человек умер от коронавируса, 1 028 686 – выздоровели.

      Топ-5 стран по количеству инфицированных:

      • США – 1 073 463;
      • Испания – 239 639;
      • Италия – 205 463;
      • Франция – 166 420;
      • Великобритания – 165 221.
      • В мире уже более миллиона людей выздоровели от коронавируса. И почти вдвое больше пациентов до сих пор борются с болезнью.
      • В США резко возросло количество смертей от коронавируса. Только за последние сутки умерло 5 тысяч человек, всего в стране более 60 тысяч смертельных случаев. В США обновили список симптомов COVID-19: озноб, дрожь от озноба, боль в мышцах, головная боль, боль в горле, а также потеря вкуса и обоняния.
      • В Испании смертность за сутки самая низкая за последний месяц – 268 смертей.
      • Венгрия переходит ко второй фазе снятия ограничений. Впрочем, массовые мероприятия в стране будут запрещены до 15 августа, школы открывать не будут до конца мая.
        Власти Швеции пояснили, что не внедряли карантин, потому что сидение дома вредно для здоровья.
      • Оригинальный способ помешать массовым собраниям в парках придумали власти шведского города Лунд – там просто раскидали навоз.
      • В Дании после ослабления карантина не выявили роста распространения инфекции.
      • В Ливане из-за пандемии коронавируса и карантина усилился экономический кризис. Цены на продукты выросли на 60%, обострилась проблема безработицы и дефолта. В стране начались голодные бунты, поджоги и столкновения.
      • В Таджикистане наконец-то признали, что коронавирус есть и на их территории. Там официально подтвердили первые 15 случаев, еще около у 2 тысяч людей есть подозрение на COVID-19.

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      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Здоровье Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020
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