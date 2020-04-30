Новости о коронавирусе 30 апреля: коронавирус у Мишустина, миллион людей побороли болезнь
Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 30 апреля. Города Украины ослабляют карантин несмотря на решение правительства. Коронавирус станет сезонным. На Житомирщине самая молодая жертва в Украине – 18-летний парень. Более миллиона людей выздоровели от коронавируса. В Ливане начались голодные бунты и погромы.
Новости о коронавирусе в Украине 30 апреля
Статистика распространения коронавируса в Украине
- В Украине подтвердили 10 406 случаев COVID-19 (из них 540 за последние сутки). 261 человек умер от коронавируса: 146 мужчин и 115 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%). 1 238 пациентов выздоровели, сообщает пресс-служба Минздрава.
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География распространения коронавируса в Украине:
- Черновицкая область – 1571 случай;
- Киев – 1401 случай;
- Ивано-Франковская область-862 случая;
- Тернопольская область – 779 случаев;
- Киевская область – 664 случая;
- Ровненская область – 637 случаев;
- Львовская область – 430 случаев;
- Закарпатская область – 419 случаев;
- Винницкая область – 417 случаев;
- Кировоградская область – 391 случай;
- Житомирская область-374 случая;
- Днепропетровская область – 347 случаев;
- Черкасская область – 290 случаев;
- Волынская область – 280 случаев;
- Одесская область – 277 случаев;
- Харьковская область – 249 случаев;
- Запорожская область-243 случая;
- Полтавская область-203 случая;
- Николаевская область – 126 случаев;
- Херсонская область – 111 случаев;
- Сумская область – 102 случая;
- Хмельницкая область – 82 случая;
- Донецкая область – 68 случаев;
- Черниговская область – 50 случаев;
- Луганская область – 33 случая.
Важно Нужно ли тестироваться на коронавирус, если планируете прививку
- Коронавирус подтвердили у 2 063 медиков в Украине.
- В Вооруженных силах Украины зафиксировали 54 случая COVID-19. Двое военных, к сожалению, умерли. 20 уже выздоровели.
- За рубежом от COVID-19 лечится 165 украинцев. 45 наших граждан выздоровели, 7 умерли.
Главные новости о коронавирусе в Украине
- Прирост больных COVID-19 в Украине снова превысил 5% после трех дней перерыва. Напомним, чтобы власть ослабила карантин, в течение 10 дней процент новых случаев должен быть не больше чем 5%.
- Несмотря на то, что карантин в Украине продолжается минимум до 11 мая в некоторых городах ослабили ограничения. В Черкассах открывают магазины непродовольственных товаров, стройматериалов, канцтоваров и техники, парикмахерские и мастерские одежды и обуви, позволяют посещать парки, открывают летние площадки ресторанов. Ослабляют карантин и в Днепре: там кафе и рестораны могут работать на вынос, открываются химчистки, СТО, мастерские по ремонту различного оборудования.
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко против выработки коллективного иммунитета путем заражения. По его мнению, это Средневековье, для коллективного иммунитета человечеству нужна вакцина. Ляшко считает, что COVID-19 станет сезонным заболеванием, эпидемия будет с октября до мая.
- На Житомирщине от осложнений от COVID-19 умер 18-летний парень. Это самая молодая жертва коронавируса в Украине.
- Минздрав планирует повысить зарплаты и тем врачам стационаров и экстренных служб, которые не работают с больными COVID-19.
- Рада продлила налоговые льготы, которые ввели на период карантина. В то же время депутаты не одобрили правку, которая позволяла освободить от налогообложения зарплаты медиков.
- На оккупированном Донбассе уже более 400 случаев коронавируса, сообщил командующий ООС Владимир Кравченко. Оккупанты скрывают реальные масштабы эпидемии.
- Медперсонал Киевской городской клинической больницы №8 объявил забастовку из-за работы в условиях пандемии за зарплату в 3–5 тысяч гривен. Мэр Киева Кличко на брифинге заявил, что на доплаты медикам из бюджета города выделили почти 900 миллионов гривен.
- Из-за пандемии в Украине перенесли один из крупнейших музыкальных фестивалей Atlas Weekend. Он состоятся в Киеве 6–11 июля 2021 года.
- Певица Оля Полякова заявила, что переболела COVID-19 в США. Она с дочкой очень тяжело перенесла болезнь. Певица утверждает, что у дочери температура тела повысилась до 41 градуса.
С 1 мая в Украине откроют рынки: какие будут ограничения / Инфографика 24 канала
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Новости о коронавирусе в мире за 30 апреля
Главное о коронавирусе в мире
- В мире подтверждено 3 261 473 случаев COVID-19. 230 381 человек умер от коронавируса, 1 028 686 – выздоровели.
Топ-5 стран по количеству инфицированных:
- США – 1 073 463;
- Испания – 239 639;
- Италия – 205 463;
- Франция – 166 420;
- Великобритания – 165 221.
- В мире уже более миллиона людей выздоровели от коронавируса. И почти вдвое больше пациентов до сих пор борются с болезнью.
- В США резко возросло количество смертей от коронавируса. Только за последние сутки умерло 5 тысяч человек, всего в стране более 60 тысяч смертельных случаев. В США обновили список симптомов COVID-19: озноб, дрожь от озноба, боль в мышцах, головная боль, боль в горле, а также потеря вкуса и обоняния.
- В Испании смертность за сутки самая низкая за последний месяц – 268 смертей.
- Венгрия переходит ко второй фазе снятия ограничений. Впрочем, массовые мероприятия в стране будут запрещены до 15 августа, школы открывать не будут до конца мая.
Власти Швеции пояснили, что не внедряли карантин, потому что сидение дома вредно для здоровья.
- Оригинальный способ помешать массовым собраниям в парках придумали власти шведского города Лунд – там просто раскидали навоз.
- В Дании после ослабления карантина не выявили роста распространения инфекции.
- В Ливане из-за пандемии коронавируса и карантина усилился экономический кризис. Цены на продукты выросли на 60%, обострилась проблема безработицы и дефолта. В стране начались голодные бунты, поджоги и столкновения.
- В Таджикистане наконец-то признали, что коронавирус есть и на их территории. Там официально подтвердили первые 15 случаев, еще около у 2 тысяч людей есть подозрение на COVID-19.
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Лекарства, вакцины, исследования коронавируса
- COVID-19 может оставаться в организме человека даже после выздоровления. В Китае женщина поборола коронавирус, однако после смерти в ее организме снова обнаружили наличие инфекции. Ученые из Южной Кореи утверждают, что коронавирус повторно не заражает и не реактивируется. Дело в том, что ПЦР-тесты являются очень чувствительными и определяют уже неактивные фрагменты коронавируса.
- Мужчины переносят COVID-19 значительно тяжелее, чем женщины. А смертность от коронавируса среди мужчин более чем вдвое выше, чем у женщин. Все из-за высокого уровня белка ACE2, который помогает болезни атаковать клетки.
- От коронавируса умрет 3,2 миллиона людей из бедных стран из-за нехватки средств, прогнозирует Международный комитет спасения.
- Бороться с коронавирусом помогут антитела лам. Они, вероятно, способны нейтрализовать SARS-CoV-2.