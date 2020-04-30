Новости о коронавирусе 30 апреля: коронавирус у Мишустина, миллион людей побороли болезнь

Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 30 апреля. Города Украины ослабляют карантин несмотря на решение правительства. Коронавирус станет сезонным. На Житомирщине самая молодая жертва в Украине – 18-летний парень. Более миллиона людей выздоровели от коронавируса. В Ливане начались голодные бунты и погромы.

Новости о коронавирусе в Украине 30 апреля

Статистика распространения коронавируса в Украине

В Украине подтвердили 10 406 случаев COVID-19 (из них 540 за последние сутки). 261 человек умер от коронавируса: 146 мужчин и 115 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%). 1 238 пациентов выздоровели, сообщает пресс-служба Минздрава.



Смотрите также Распространение коронавируса в мире: карта онлайн

География распространения коронавируса в Украине:

Черновицкая область – 1571 случай;

Киев – 1401 случай;

Ивано-Франковская область-862 случая;

Тернопольская область – 779 случаев;

Киевская область – 664 случая;

Ровненская область – 637 случаев;

Львовская область – 430 случаев;

Закарпатская область – 419 случаев;

Винницкая область – 417 случаев;

Кировоградская область – 391 случай;

Житомирская область-374 случая;

Днепропетровская область – 347 случаев;

Черкасская область – 290 случаев;

Волынская область – 280 случаев;

Одесская область – 277 случаев;

Харьковская область – 249 случаев;

Запорожская область-243 случая;

Полтавская область-203 случая;

Николаевская область – 126 случаев;

Херсонская область – 111 случаев;

Сумская область – 102 случая;

Хмельницкая область – 82 случая;

Донецкая область – 68 случаев;

Черниговская область – 50 случаев;

Луганская область – 33 случая.

Важно Нужно ли тестироваться на коронавирус, если планируете прививку

Коронавирус подтвердили у 2 063 медиков в Украине.

В Вооруженных силах Украины зафиксировали 54 случая COVID-19. Двое военных, к сожалению, умерли. 20 уже выздоровели.

За рубежом от COVID-19 лечится 165 украинцев. 45 наших граждан выздоровели, 7 умерли.

Главные новости о коронавирусе в Украине



С 1 мая в Украине откроют рынки: какие будут ограничения / Инфографика 24 канала

К теме Билеты по 99 центов и более жесткие меры: что изменится в авиаперелетах

Новости о коронавирусе в мире за 30 апреля

Главное о коронавирусе в мире

В мире подтверждено 3 261 473 случаев COVID-19. 230 381 человек умер от коронавируса, 1 028 686 – выздоровели.

Топ-5 стран по количеству инфицированных:

США – 1 073 463;

Испания – 239 639;

Италия – 205 463;

Франция – 166 420;

Великобритания – 165 221.

В мире уже более миллиона людей выздоровели от коронавируса. И почти вдвое больше пациентов до сих пор борются с болезнью.

В США резко возросло количество смертей от коронавируса. Только за последние сутки умерло 5 тысяч человек, всего в стране более 60 тысяч смертельных случаев. В США обновили список симптомов COVID-19: озноб, дрожь от озноба, боль в мышцах, головная боль, боль в горле, а также потеря вкуса и обоняния.

В Испании смертность за сутки самая низкая за последний месяц – 268 смертей.

Венгрия переходит ко второй фазе снятия ограничений. Впрочем, массовые мероприятия в стране будут запрещены до 15 августа, школы открывать не будут до конца мая.

Власти Швеции пояснили, что не внедряли карантин, потому что сидение дома вредно для здоровья.

Власти Швеции пояснили, что не внедряли карантин, потому что сидение дома вредно для здоровья. Оригинальный способ помешать массовым собраниям в парках придумали власти шведского города Лунд – там просто раскидали навоз.

В Дании после ослабления карантина не выявили роста распространения инфекции.

В Ливане из-за пандемии коронавируса и карантина усилился экономический кризис. Цены на продукты выросли на 60%, обострилась проблема безработицы и дефолта. В стране начались голодные бунты, поджоги и столкновения.

В Таджикистане наконец-то признали, что коронавирус есть и на их территории. Там официально подтвердили первые 15 случаев, еще около у 2 тысяч людей есть подозрение на COVID-19.

Смотрите также Как распространяется вирус по салону самолета: видео

Лекарства, вакцины, исследования коронавируса