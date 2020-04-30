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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Новини про коронавірус 30 квітня: коронавірус у Мішустіна, мільйон людей побороли хворобу

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      Коронавірус Україна 30 квітня 2020 – новини Україна та світ
      Новини про коронавірус в Україні та світі 30 квітня / unsplash.com

      Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 30 квітня. Коронавірусом захворів російський прем'єр Михайло Мішустін. Міста України послаблюють карантин попри рішення уряду. Коронавірус стане сезонним. На Житомирщині наймолодша жертва в Україні – 18-річний хлопець. Понад мільйон людей одужали від коронавірусу. У Лівані почалися голодні бунти і погроми.

      Новини про коронавірус в Україні 30 квітня

      Статистика поширення коронавірусу в Україні

      • В Україні підтвердили 10 406 випадків COVID-19 (з них 540 за останню добу). 261 людина померла від коронавірусу: 146 чоловіків та 115 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (85%). 1 238 пацієнтів одужали, повідомляє пресслужба МОЗ.

      Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн

      Географія поширення коронавірусу в Україні:

      • Чернівецька область – 1571 випадок;
      • Київ – 1401 випадок;
      • Івано-Франківська область – 862 випадки;
      • Тернопільська область – 779 випадків;
      • Київська область – 664 випадки;
      • Рівненська область – 637 випадків;
      • Львівська область – 430 випадків;
      • Закарпатська область – 419 випадків;
      • Вінницька область – 417 випадків;
      • Кіровоградська область – 391 випадок;
      • Житомирська область – 374 випадки;
      • Дніпропетровська область – 347 випадків;
      • Черкаська область – 290 випадків;
      • Волинська область – 280 випадків;
      • Одеська область – 277 випадків;
      • Харківська область – 249 випадків;
      • Запорізька область – 243 випадки;
      • Полтавська область – 203 випадки;
      • Миколаївська область – 126 випадків;
      • Херсонська область – 111 випадків;
      • Сумська область – 102 випадки;
      • Хмельницька область – 82 випадки;
      • Донецька область – 68 випадків;
      • Чернігівська область – 50 випадків;
      • Луганська область – 33 випадки.

      Важливо Чи треба тестуватись на коронавірус, якщо плануєте щеплення

      • Коронавірус підтвердили у 2 063 медиків в Україні.
      • У Збройних силах України зафіксували 54 випадки COVID-19. Двоє військових, на жаль, померли. 20 вже одужали.
      • За кордоном від COVID-19 лікується 165 українців. 45 наших громадян одужали, 7 померли.

      Головні новини про коронавірус в Україні

      • Приріст хворих на COVID-19 в Україні знову перевищив 5% після трьох днів перерви. Нагадаємо, щоб влада послабила карантин, протягом 10 днів відсоток нових випадків не повинен бути не більшим ніж 5%.
      • Попри те, що карантин в Україні триває щонайменше до 11 травня в деяких містах послабили обмеження. У Черкасах відкривають магазини непродовольчих товарів, безматеріалів, канцтоварів і техніки, перкарні і майстерні одягу та взуття, дозволяють відвідувати парки, відкривають літні майданчики ресторанів. Послаблюють карантин і в Дніпрі: там кафе і ресторани можуть рпацювати на виніс, відкриваються хімчистки, СТО, майстерні з ремонту різного обладнання.
      • Рада продовжила податкові пільги, які ввели на період карантину. Водночас депутати не схвалили правку, яка дозволяла звільнити від оподаткування зарплати медиків.
      • На окупованому Донбасі вже понад 400 випадків коронавірусу, повідомив командувач ООС Володимир Кравченко. Окупанти приховують реальні масштаби епідемії. 
      • Медперсонал Київської міської клінічної лікарні №8 оголосив страйк через роботу в умовах пандемії за зарплату 3 – 5 тисяч гривень. Мер Києва Кличко на брифінгу заявив, що на доплати медикам з бюджету міста виділили майже 900 мільйонів гривень.
      • Через пандемію в Україні перенесли один з найбільших музичних фестивалів Atlas Weekend. Він відбуться у Києві 6 – 11 липня 2021 року.
      • Співачка Оля Полякова заявила, що перехворіла на COVID-19 у США. Вона з донькою дуже важко перенесла хворобу. Співачка стверджує, що в доньки температура тіла підвищилась до 41 градуса.

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      З 1 травня в Україні відкриють ринки: які будуть обмеження / Інфографіка 24 каналу

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      Новини про коронавірус у світі за 30 квітня

      Головне про коронавірус у світі

      • У світі підтверджено 3 261 473 випадки COVID-19. 230 381 людина померла від коронавірусу, 1 028 686 – одужали.

      Топ-5 країн за кількістю інфікованих:

      • США – 1 073 463;
      • Іспанія – 239 639;
      • Італія – 205 463;
      • Франція – 166 420;
      • Велика Британія – 165 221.
      • Коронавірус підтвердили у прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна. Він пішов на самоізоляцію. Путін вже призначив йому заміну на період лікування.
      • У США різко зросла кількість смертей від коронавірусу. Лише за останню добу померло 5 тисяч людей, загалом в країні понад 60 тисяч смертельних випадків. У США оновили перелік симптомів COVID-19: озноб, тремтіння від ознобу, біль в м'язах, головний біль, біль в горлі, а також втрата смаку та нюху.
      • В Іспанії смертність за добу найнижча за останній місяць – 268 смертей. 
      • Угорщина переходить до другої фази зняття обмежень. Втім, масові заходи в країні будуть заборонені до 15 серпня, школи не відкриватимуть до кінця травня.
      • У Данії після послаблення карантину не виявили зростання поширення інфекції.
      • У Лівані через пандемію коронавірусу і карантин посилилась економічна криза. Ціни на продукти зросли на 60%, загострилась проблема безробіття і дефолту. В Країні почалися голодні бунти, підпали і сутички.
      • У Таджикистані нарешті визнали, що коронавірус є і на їхній території. Там офіційно підтвердили перші 15 випадків, ще у близько 2 тисяч людей є підозра на COVID-19.

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      Ліки, вакцини, дослідження коронавірусу

      • COVID-19 може залишатися в організмі людини навіть після одужання. У Китаї жінка поборола коронавірус, однак після смерті в її організмі знову виявили наявність інфекції. Вчені з Південної Кореї стверджують, що коронавірус повторно не заражає і не реактивується. Справа в тому, що ПЛР-тести є дуже чутливими і визначають вже неактивні фрагменти коронавірусу.
      • Чоловіки переносять COVID-19 значно важче, ніж жінки. А смертність від коронавірусу серед чоловіків більш ніж удвічі вища, ніж у жінок. Все через високий рівень білка ACE2, який допомагає хворобі атакувати клітини.
      • Боротися з коронавірусом допоможуть антитіла лам. Вони, ймовірно, здатні нейтралізувати SARS-CoV-2.

       

      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини України Здоров'я Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020
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