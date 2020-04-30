Новини про коронавірус 30 квітня: коронавірус у Мішустіна, мільйон людей побороли хворобу
Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 30 квітня. Коронавірусом захворів російський прем'єр Михайло Мішустін. Міста України послаблюють карантин попри рішення уряду. Коронавірус стане сезонним. На Житомирщині наймолодша жертва в Україні – 18-річний хлопець. Понад мільйон людей одужали від коронавірусу. У Лівані почалися голодні бунти і погроми.
Новини про коронавірус в Україні 30 квітня
Статистика поширення коронавірусу в Україні
- В Україні підтвердили 10 406 випадків COVID-19 (з них 540 за останню добу). 261 людина померла від коронавірусу: 146 чоловіків та 115 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (85%). 1 238 пацієнтів одужали, повідомляє пресслужба МОЗ.
Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн
Географія поширення коронавірусу в Україні:
- Чернівецька область – 1571 випадок;
- Київ – 1401 випадок;
- Івано-Франківська область – 862 випадки;
- Тернопільська область – 779 випадків;
- Київська область – 664 випадки;
- Рівненська область – 637 випадків;
- Львівська область – 430 випадків;
- Закарпатська область – 419 випадків;
- Вінницька область – 417 випадків;
- Кіровоградська область – 391 випадок;
- Житомирська область – 374 випадки;
- Дніпропетровська область – 347 випадків;
- Черкаська область – 290 випадків;
- Волинська область – 280 випадків;
- Одеська область – 277 випадків;
- Харківська область – 249 випадків;
- Запорізька область – 243 випадки;
- Полтавська область – 203 випадки;
- Миколаївська область – 126 випадків;
- Херсонська область – 111 випадків;
- Сумська область – 102 випадки;
- Хмельницька область – 82 випадки;
- Донецька область – 68 випадків;
- Чернігівська область – 50 випадків;
- Луганська область – 33 випадки.
Важливо Чи треба тестуватись на коронавірус, якщо плануєте щеплення
- Коронавірус підтвердили у 2 063 медиків в Україні.
- У Збройних силах України зафіксували 54 випадки COVID-19. Двоє військових, на жаль, померли. 20 вже одужали.
- За кордоном від COVID-19 лікується 165 українців. 45 наших громадян одужали, 7 померли.
Головні новини про коронавірус в Україні
- Приріст хворих на COVID-19 в Україні знову перевищив 5% після трьох днів перерви. Нагадаємо, щоб влада послабила карантин, протягом 10 днів відсоток нових випадків не повинен бути не більшим ніж 5%.
- Попри те, що карантин в Україні триває щонайменше до 11 травня в деяких містах послабили обмеження. У Черкасах відкривають магазини непродовольчих товарів, безматеріалів, канцтоварів і техніки, перкарні і майстерні одягу та взуття, дозволяють відвідувати парки, відкривають літні майданчики ресторанів. Послаблюють карантин і в Дніпрі: там кафе і ресторани можуть рпацювати на виніс, відкриваються хімчистки, СТО, майстерні з ремонту різного обладнання.
- Головний санітарний лікар Віктор Ляшко проти вироблення колективного імунітету шляхом зараження. На його думку, це Середньовіччя, для колективного імунітету людству потрібна вакцина. Ляшко вважає, що COVID-19 стане сезонним захворюванням, епідемія буде з жовтня до травня.
- На Житомирщині від ускладнень від COVID-19 помер 18-річний хлопець. Це наймолодша жертва коронавірусу в Україні.
- МОЗ планує підвищити зарплати і тим лікарям стаціонарів та екстрених служб, які не працюють з хворими на COVID-19.
- Рада продовжила податкові пільги, які ввели на період карантину. Водночас депутати не схвалили правку, яка дозволяла звільнити від оподаткування зарплати медиків.
- На окупованому Донбасі вже понад 400 випадків коронавірусу, повідомив командувач ООС Володимир Кравченко. Окупанти приховують реальні масштаби епідемії.
- Медперсонал Київської міської клінічної лікарні №8 оголосив страйк через роботу в умовах пандемії за зарплату 3 – 5 тисяч гривень. Мер Києва Кличко на брифінгу заявив, що на доплати медикам з бюджету міста виділили майже 900 мільйонів гривень.
- Через пандемію в Україні перенесли один з найбільших музичних фестивалів Atlas Weekend. Він відбуться у Києві 6 – 11 липня 2021 року.
- Співачка Оля Полякова заявила, що перехворіла на COVID-19 у США. Вона з донькою дуже важко перенесла хворобу. Співачка стверджує, що в доньки температура тіла підвищилась до 41 градуса.
З 1 травня в Україні відкриють ринки: які будуть обмеження / Інфографіка 24 каналу
До теми Квитки за 99 центів та жорсткіші заходи: що зміниться в авіаперельотах
Новини про коронавірус у світі за 30 квітня
Головне про коронавірус у світі
- У світі підтверджено 3 261 473 випадки COVID-19. 230 381 людина померла від коронавірусу, 1 028 686 – одужали.
Топ-5 країн за кількістю інфікованих:
- США – 1 073 463;
- Іспанія – 239 639;
- Італія – 205 463;
- Франція – 166 420;
- Велика Британія – 165 221.
- У світі вже понад мільйон людей одужали від коронавірусу. Та майже вдвічі більше пацієнтів досі борються з хворобою.
- Коронавірус підтвердили у прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна. Він пішов на самоізоляцію. Путін вже призначив йому заміну на період лікування.
- У США різко зросла кількість смертей від коронавірусу. Лише за останню добу померло 5 тисяч людей, загалом в країні понад 60 тисяч смертельних випадків. У США оновили перелік симптомів COVID-19: озноб, тремтіння від ознобу, біль в м'язах, головний біль, біль в горлі, а також втрата смаку та нюху.
- В Іспанії смертність за добу найнижча за останній місяць – 268 смертей.
- Угорщина переходить до другої фази зняття обмежень. Втім, масові заходи в країні будуть заборонені до 15 серпня, школи не відкриватимуть до кінця травня.
- Влада Швеції пояснила, що не впроваджувала карантин, бо сидіння вдома шкідливе для здоров'я. Оригінальний спосіб перешкодити масовим зібранням в парках вигадала влада шведського міста Лунд – там просто розкинули гній.
- У Данії після послаблення карантину не виявили зростання поширення інфекції.
- У Лівані через пандемію коронавірусу і карантин посилилась економічна криза. Ціни на продукти зросли на 60%, загострилась проблема безробіття і дефолту. В Країні почалися голодні бунти, підпали і сутички.
- У Таджикистані нарешті визнали, що коронавірус є і на їхній території. Там офіційно підтвердили перші 15 випадків, ще у близько 2 тисяч людей є підозра на COVID-19.
Дивіться також Як поширюється вірус салоном літака: відео
Ліки, вакцини, дослідження коронавірусу
- COVID-19 може залишатися в організмі людини навіть після одужання. У Китаї жінка поборола коронавірус, однак після смерті в її організмі знову виявили наявність інфекції. Вчені з Південної Кореї стверджують, що коронавірус повторно не заражає і не реактивується. Справа в тому, що ПЛР-тести є дуже чутливими і визначають вже неактивні фрагменти коронавірусу.
- Чоловіки переносять COVID-19 значно важче, ніж жінки. А смертність від коронавірусу серед чоловіків більш ніж удвічі вища, ніж у жінок. Все через високий рівень білка ACE2, який допомагає хворобі атакувати клітини.
- Від коронавірусу помре 3,2 мільйона людей з бідних країн через брак засобів, прогнозує Міжнародний комітет порятунку.
- Боротися з коронавірусом допоможуть антитіла лам. Вони, ймовірно, здатні нейтралізувати SARS-CoV-2.